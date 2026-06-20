زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

شهد حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، حيث لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها للاعتداء بالضرب، في واقعة يُتهم فيها زوجها بالتسبب في وفاتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى نقل الجثمان من تحت السرير إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع تفاصيل الواقعة.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي المنطقة عقب انتشار نبأ الحادث، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

و ما زالت التحقيقات جارية، ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية نهائية بشأن ملابسات الواقعة أو التهم الموجهة، وتظل جميع التفاصيل محل تحقيق من جانب الجهات المختصة.