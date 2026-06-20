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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع خطة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

احد مدارس الإسماعيلية
احد مدارس الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٦.

وأشار أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٣ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وقال أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣٤ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِ إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١٢ ألف ٨٢٧ طالب .

مضيفًا أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ، مع رفع تقارير يومية عن سير العمل بكل إدارة تعليمية كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيقات بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل توفير كافة سُبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

وفي هذا الإطار تناولت استعدادات محافظة الإسماعيلية خطة تأمين اللجان الامتحانية واستراحات المراقبين الوافدين من خارج المحافظة وتأمين مقرات طباعة وتصحيح الامتحانات وتأمين سيارات أوراق الأسئلة والإجابة من قبل مديرية أمن الإسماعيلية.

 و أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ووجَّه حسب الله بضرورة التأكد من التهوية الجيدة بكافة اللجان الامتحانية وخاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الامتحانية.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية، كما سيتم توفير أطقم تمريض أو زائرة طبية في كل لجنة امتحانية؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأضافت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر لتقديم الدعم النفسي للطلاب قبل وبعد انعقاد اللجان الامتحانية هذا إلى جانب الاستعانة بعدد من المتطوعين الاستعانة بهم في العملية الامتحانية.

وأوضح الدكتور محمد حسن طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتشمل أماكن تمركز عدد ٧٥ سيارة من سيارات الإسعاف؛ لتأمين اللجان الامتحانية .

كما تناولت الاستعدادات خطة الحماية المدنية والتي تشمل المرور على طفايات الحريق بكافة المدارس للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإطفاء بالقرب من اللجان الامتحانية ومراكز الكنترول وتأمين سيارات نقل الأسئلة والاجابات.

وأكد حسب الله على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

ومن الجدير ذكره، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٦ بمادتين التربية الدينية والتربية الوطنية وتنتهي في الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦.

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