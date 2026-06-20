أمن الإسماعيلية يفحص واقعة اعتداء فرد أمن بالمجمع الطبي على مواطن بسلاح أبيض

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية التحقيق في واقعة اعتداء أحد أفراد الأمن العاملين بالمجمع الطبي على مواطن باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ما أسفر عن إصابته بجرح في الوجه.



وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم ثالث الإسماعيلية إلى موقع الواقعة، حيث تم ضبط الطرفين وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.



وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة المجمع الطبي والهيئة العامة للرعاية الصحية فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة مع شركة الأمن الخاصة المتعاقد معها، كما تقرر إيقاف فرد الأمن المتهم عن العمل بشكل فوري، إلى جانب مراجعة معايير اختيار وتدريب أفراد الأمن العاملين بالمنشأة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.



وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تسود حالة من الاستياء بين المواطنين عقب تداول تفاصيل الواقعة.