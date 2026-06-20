بدء اجتماع الهيئة العليا لانتخاب أمين العدل باللائحة الداخلية للحزب .. صور

بدأ اجتماع الهيئة العليا لحزب العدل، اليوم السبت، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، لانتخاب الأمين العام للحزب، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي أقرتها اللائحة الداخلية.

وأوضح الشناوي أن التنافس على منصب الأمين العام يجري بين أربعة مرشحين، هم المهندس أحمد القناوي، الأمين العام الحالي، الذي يخوض الانتخابات سعيًا للفوز بولاية جديدة، وأحمد بدرة، مساعد رئيس الحزب، وأحمد السيد، مساعد رئيس الحزب، والدكتور أحمد دراج، أمين الحزب بمحافظة الغربية.

وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع بدأ بكلمة لرئيس الحزب، اعقبها مباشرة لجنة انتخابات الأمين العام إجراءات العملية الانتخابية، باستعراض كل مرشح لملامح برنامجه الانتخابي، ثم إجراء الاقتراع السري المباشر لانتخاب الأمين العام وإعلان النتيجة، على أن يلقي الأمين العام المنتخب كلمة عقب إعلان فوزه، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.

اجتماع الهيئة العليا لانتخاب الأمين العام

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العملية الانتخابية تُجرى بإشراف لجنة إدارة الانتخابات المشكلة وفقًا للائحة، بما يضمن نزاهة وشفافية الإجراءات، لافتًا إلى أن اللائحة تتيح لكل مرشح عرض نبذة عن برنامجه الانتخابي أمام أعضاء الهيئة العليا لمدة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة قبل بدء الاقتراع.

وأكد الشناوي أن انتخاب الأمين العام يتم بالاقتراع السري المباشر، ويُشترط للفوز حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة (50% + 1)، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه الأغلبية تُجرى جولة إعادة فورية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في جولة الإعادة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لانتخاب الأمين العام بالحزب.