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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: قفزة المؤشرات السياحية لمصر إنجاز استثنائى يثبت قوة المقصد السياحي

النائبة سحر طلعت مصطفى
النائبة سحر طلعت مصطفى
محمد الشعراوي

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة لشهر يونيو 2026، والذي كشف عن تحقيق مصر قفزة نوعية بنمو عدد السياح الوافدين بنسبة 16% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتتصدر بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، في تصريحاتها أن هذه الأرقام تمثل إنجازًا استثنائيًا بكل المقاييس، مشيرة إلى أن تصدر مصر للمنطقة جاء في وقت دقيق يشهد فيه الشرق الأوسط تراجعًا إجماليًا في حركة السياحة الوافدة بنسبة 14% بسبب الصراعات الإقليمية، ما يثبت وعي السائح وقدرة الدولة المصرية على ترسيخ صورتها كمقصد آمن، مستقر، ومتنوع.

وثمنت النائبة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مؤكدة أن هذا النمو ينعكس بشكل مباشر على دعم الاحتياطي النقدي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.

 النتائج الإيجابية 

وأشارت إلى أن هذه النتائج الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة التنسيق المتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والتطوير المستمر للبنية التحتية والمطارات، فضلًا عن الحملات الترويجية الذكية والفعالة التي استهدفت أسواقًا جديدة وواعدة.

وتابعت: "إن تربع مصر على رأس قائمة الوجهات الأكثر نموًا في المنطقة يعكس ثقة دولية متجددة في المنتج السياحي المصري، ويدفعنا في مجلس النواب لمواصلة تقديم الدعم التشريعي والرقابي الكامل لقطاع السياحة والطيران، لضمان استدامة هذه المؤشرات الإيجابية وتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة".

واختتمت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني تصريحاتها بتقديم الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع السياحة والطيران، داعية إلى مواصلة الجهود للحفاظ على هذه المكتسبات، وتقديم أفضل تجربة سياحية تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

النائبة سحر طلعت مصطفى لجنة السياحة البرلمان لجنة السياحة بمجلس النواب

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