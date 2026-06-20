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أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر استقطاب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية وأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر

ويحرص المتعاملون في سوق الذهب على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، لرصد التغيرات التي تطرأ على المعدن النفيس واختيار التوقيت الأنسب لعمليات البيع والشراء بما يحقق أفضل عائد ممكن.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 24 نحو 6,880 جنيها للبيع و6,835 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 6,020 جنيها للبيع و5,980 جنيها للشراء. كما سجل عيار 18 نحو 5,160 جنيها للبيع و5,125 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4,015 جنيها للبيع و3,985 جنيها للشراء.

وفيما يتعلق بالمشغولات والسبائك الذهبية، سجل الجنيه الذهب نحو 48,160 جنيها للبيع و47,840 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة نحو 213,990 جنيها للبيع و212,570 جنيها للشراء. وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4,156.54 دولارا.

وتتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6,880 جنيه    6,835 جنيه
عيار 21
6,020 جنيه    5,980 جنيه
عيار 18    5,160 جنيه    5,125 جنيه
عيار 14    4,015 جنيه    3,985 جنيه
الجنيه الذهب    48,160 جنيه    47,840 جنيه
الأونصة بالجنيه    213,990 جنيه    212,570 جنيه
الأونصة بالدولار    
4,156.54 دولار

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن

وينظر إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ تزداد جاذبيته عادة مع تراجع أسعار الفائدة أو ارتفاع معدلات التضخم، بينما قد يتأثر الطلب عليه سلبا مع قوة الدولار الأمريكي أو ارتفاع العوائد على الأدوات الاستثمارية البديلة.

ورغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة وحماية المدخرات من تقلبات الأسواق والتغيرات الاقتصادية المفاجئة.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، يظل المعدن الأصفر محل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ما يجعل متابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.

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