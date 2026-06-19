تحذيرات دولية من أزمة الذهب .. تحركات عاجلة في الولايات المتحدة والإمارات لمواجهة ظاهرة عالمية

مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، تتزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق تجارة الذهب غير المشروعة، في ظل تحول المعدن النفيس إلى أداة مفضلة لنقل الأموال عبر الحدود وتمويل الأنشطة غير القانونية. ويحذر مسؤولون وخبراء في قطاع الذهب العالمي من أن عمليات التهريب والتعدين غير القانوني وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشكل تحديًا متناميًا أمام الحكومات والمؤسسات الرقابية حول العالم.

تدفقات غير مشروعة بمليارات الدولارات

كشف ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن قيمة التدفقات غير المشروعة المرتبطة بالذهب تتجاوز 120 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن الجزء الأكبر منها يرتبط بعمليات التعدين التقليدي غير المنظم. وأكد أن هذه الظاهرة لم تعد قضية محلية أو إقليمية، بل أصبحت أزمة عالمية تتشابك مع ملفات تمويل النزاعات المسلحة والالتفاف على العقوبات الدولية وعمليات غسل الأموال.

وأشار تايت إلى أن تنامي الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره، ساهم في زيادة الإقبال على التعدين غير القانوني والاتجار خارج الأطر الرسمية، مما أدى إلى تعقيد جهود الرقابة والمتابعة.

الذهب.. وسيلة مثالية لإخفاء الأموال

ويرى خبراء القطاع أن الخصائص الفريدة للذهب تجعله من أكثر السلع استخدامًا في عمليات نقل الثروات غير المشروعة. فبعد عمليات التكرير والصهر، يصبح من الصعب للغاية تحديد مصدر الذهب أو مكان استخراجه، حيث تتشابه السبائك كيميائيًا بغض النظر عن منشئها الأصلي.

وفي هذا السياق، أوضحت روث كرويل، الرئيسة التنفيذية لرابطة سوق السبائك في لندن، أن هذه الطبيعة الخاصة للذهب تتيح إمكانية دمج المعدن المستخرج بطرق غير قانونية داخل سلاسل التوريد الرسمية، مما يمنح الجهات المتورطة فرصة لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة وإخفاء آثارها.

وأضافت أن هذه التحديات تفرض على الأسواق العالمية تطوير أدوات أكثر دقة لتتبع مصادر الذهب والتحقق من سلامة سلاسل الإمداد.

أرقام تكشف حجم الأزمة

وتعكس البيانات الرسمية حجم التحدي المتنامي، إذ سجلت بعض الدول آلاف حالات تهريب الذهب خلال عام واحد فقط. ففي الهند، على سبيل المثال، تم رصد أكثر من 3000 حالة تهريب خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من المعدن النفيس.

كما تشير تقديرات القطاع إلى أن التعدين التقليدي يمثل نحو 20% من إجمالي إنتاج الذهب عالميًا، في حين أن نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% فقط من هذا الإنتاج تخضع لأنظمة الاعتماد الرسمية المعتمدة في سوق لندن، وهو ما يفتح الباب أمام تسرب كميات ضخمة إلى الأسواق بعيدًا عن الرقابة.

تحركات دولية وتشريعات جديدة

أمام هذه التحديات، بدأت عدة دول في دراسة إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الظاهرة. وتشمل هذه التحركات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث يجري العمل على تعزيز الرقابة الجمركية وتشديد إجراءات التحقق من مصادر الذهب المتداول في الأسواق.

وفي الولايات المتحدة، يناقش الكونجرس مشروع قانون يهدف إلى مكافحة التعدين غير المشروع وملاحقة شبكات التهريب الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببعض المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، وعلى رأسها فنزويلا.

كما تتصاعد الدعوات داخل مجموعة السبع والمنظمات الدولية لتنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات الرقابية وشركات التعدين، بهدف إنشاء منظومة عالمية أكثر فاعلية لمراقبة تجارة الذهب ومنع استغلالها في تمويل الأنشطة الغير قانونية.

تحدٍ عالمي يحتاج إلى تعاون واسع

في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب وزيادة جاذبيته كأداة لحفظ القيمة، تبدو مهمة مكافحة التهريب أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ويؤكد خبراء القطاع أن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق يضمن تتبع حركة الذهب من المناجم إلى الأسواق النهائية، حفاظًا على نزاهة التجارة العالمية ومنع استغلال المعدن النفيس في أنشطة تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني حول العالم.