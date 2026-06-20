أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2026، مع ثبات ملحوظ في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، وذلك عقب موجة تراجع حادة شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.



واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند مستوى 5985 جنيهًا للشراء، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.



كما سجل عيار 24 نحو 6840 جنيهًا للشراء و6782 جنيهًا للبيع، فيما بلغ عيار 22 نحو 6270 جنيهًا للشراء و6217 جنيهًا للبيع، بينما استقر عيار 18 عند 5130 جنيهًا للشراء و5087 جنيهًا للبيع.



الجنيه الذهب

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل نحو 47.88 ألف جنيه للشراء و47.48 ألف جنيه للبيع، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4148 دولارًا للشراء و4147 دولارًا للبيع.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء التعاملات داخل السوق المحلية خلال عطلة البنوك، إلى جانب ترقب المستثمرين لتحركات الدولار وأسعار الفائدة العالمية، والتي تواصل التأثير على اتجاهات المعدن النفيس.