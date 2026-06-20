أسعار الذهب اليوم في الإمارات .. ما سعر عيار 21 الأكثر تداولًا؟



شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2026 داخل أسواق ومحال الصاغة، وذلك بعد موجة من الترقب التي أعقبت تحركات الفائدة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وسجل متوسط سعر الذهب في السوق الإماراتي نحو 444 درهمًا، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب على المعدن الأصفر مع استقرار العوامل العالمية المؤثرة على الأسعار.



وفي تفاصيل الأسعار، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 500 درهم، بينما سجل عيار 22 نحو 463 درهمًا.



كما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 444 درهمًا، في حين سجل عيار 18 نحو 380.5 درهمًا، مع استمرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.



الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 3552 درهمًا، فيما بلغت أونصة الذهب حوالي 15.551 ألف درهم، بما يعادل 4149 دولارًا، في ظل استقرار التداولات العالمية للمعدن النفيس.