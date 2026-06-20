توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

رصد برنامج "صباح البلد" حالة الطقس اليوم السبت، في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأكدت التوقعات أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

رصد صباح البلد أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت،حيث شهد تراجعًا جديدًا، وسط حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 6 آلاف جنيه للمرة الأولى منذ فترة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على حركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. الريال السعودي بكام؟

رصد برنامج صباح البلد المذاع علي قناة صدي البلد، أسعار العملات الأجنبية والعربية،حيث شهدت حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة سوق الصرف وتأثيرها على الأسعار والتعاملات التجارية.

الدولار يحافظ على مستوياته

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنوك، ليسجل نحو 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، في ظل حالة من الهدوء النسبي بسوق الصرف خلال الإجازة الأسبوعية.

قبل انطلاق الماراثون غدًا.. خبير تعليمي يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، تترقب آلاف الأسر المصرية بداية ماراثون الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنظمة، مع تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

انطلاق الامتحانات 21 يونيو للثانوية العامة والبكالوريا

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة اليوم والمشرف على قسم التعليم، إن ماراثون امتحانات الثانوية العامة سينطلق غدا 21 يونيو الجاري، سواء لطلاب نظام الثانوية العامة القديم أو طلاب نظام البكالوريا الحديث.

غياب التقدير في العمل يهدد الصحة النفسية ويفقد الموظف الشغف .. خبير يوضح

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الشعور بالتقدير داخل بيئة العمل يُعد من أهم العوامل التي تحافظ على التوازن النفسي للموظف، وتعزز إنتاجيته وثقته بنفسه، محذرًا من أن غيابه قد يقود إلى تراجع كبير في الأداء وظهور مشكلات نفسية وسلوكية تؤثر على الفرد والمؤسسة معًا.

التقدير أساس الصحة النفسية

أوضح “هندي” خلال صباح البلد، أن مفهوم الإنسان عن ذاته يتشكل بدرجة كبيرة من خلال ما يتلقاه من تقدير من الآخرين، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية، مشيرًا إلى أن هذا التقدير

هل يتم تقليل وزن رغيف الخبز من 90 إلى 70 جرامًا..رئيس شعبة المخابز يوضح

أثار ملف منظومة الخبز التمويني في مصر حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات بشأن إمكانية تعديل وزن رغيف الخبز المدعم من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا، مقابل تغيير آلية الدعم المقدّم للمواطنين، في إطار تطوير منظومة التموين وإعادة هيكلتها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

تصريحات شعبة المخابز: مقترح وليس قرارًا نهائيًا

كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يتم تداوله بشأن تقليل وزن رغيف الخبز إلى 70 جرامًا بدلًا من 90 جرامًا، يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه ضمن تصور جديد لمنظومة الدعم، وليس قرارًا وزاريًا نهائيًا حتى الآن.

الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية

في مشهد احتفالي مهيب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، حفل تخرج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف «دفعة الإمام حسن العطار»، والتي أقيمت بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وسط حضور رسمي رفيع من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة ووزارة الأوقاف.

الرئيس السيسي يشهد احتفال تخريج أئمة الأوقاف

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات حفل تخرج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف، التي تم إعدادها وتأهيلها داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى إعداد جيل من الدعاة يجمع بين العلم الشرعي والانضباط الوطني والتأهيل البدني والفكري.

الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، بضرورة الاهتمام بالأئمة المتميزين والاستثمار في قدراتهم العلمية، مؤكدًا أهمية البناء على ما حققوه من نجاح خلال فترة التأهيل.

استكمال الدراسات العليا

وأكد الرئيس السيسي أن الأئمة الحاصلين على درجة الماجستير ينبغي دعمهم لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه، بما يسهم في إعداد كوادر دعوية تمتلك أدوات العلم والمعرفة وتواكب متطلبات العصر.