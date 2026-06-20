قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة .. ننشر تعليمات وكيل الوزارة لرؤساء لجان الامتحانات ببورسعيد |شاهد

عقد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم، اجتماعا موسعا بحضور محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، استهدف من خلاله رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد.



جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس لجنة النظام والمراقبة و أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات ورئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد.



وافتتح وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى جاهزية تعليم بورسعيد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 من خلال 17 لجنة رئيسية مجهزة على أعلى مستوى بكافة الاحتياجات والأجهزة المكتبية وتوفير التهوية الجيدة والأثاث المدرسي التي جميعها تلبي احتياجات القائمين على العملية الامتحانية والطلاب.





رئيس امتحانات الثانوية العامة: تطبيق نظام التجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026

وخلال كلمته أعلن رئيس امتحانات الشهادة الثانوية العامة عن تطبيق نظام تجمعات اللجان في امتحانات الثانوية العامة 2026 لأول مرة انطلاقا من محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن نظام اللجان المجمعة سيحول دون وقوع أي وقائع مخالفة لنظام الامتحانات وإحكام السيطرة التامة على اللجان رغم زيادة عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة.



ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة مديري الإدارات التعليمية والأطقم التنظيمية المعاونة لهم بالتواجد يوميا باللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، لتيسير حركة التكتلات الطلابية خلال مرحلة دخول اللجان وأثناء عملية التفتيش، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة وملحقاتها الالكترونية نهائيا إلى اللجان، مع معاقبة من يتم ضبطه وفق القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.





وأشار "عبد الحكم" إلى أن امتحانات شهادات الثانوية العامة هو عمل وطني، يطلب تضافر جميع الجهود والتكامل لمواجهة ومحاربة الغش الالكتروني بجميع أشكاله، وتوفير أجواء امتحانية آمنة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية الذين بلغ عددهم بالنظامين القديم والجديد 921 ألف و709 طالب وطالبة



واستفاض رئيس امتحانات الثانوية العامة في شرح بعض النقاط الهامة للحضور فيما يخص نظام التجمعات الذي يطبق لأول مرة على مستوى الجمهورية، كما فتح باب المناقشة والاستفسارات من رؤساء اللجان، مشددا على تفعيل وتعظيم دور المراقب الأول بكل لجنة لضمان انظام سير العملية الامتحانية، متمنيا للجميع السداد والتوفيق.