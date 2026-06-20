قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت
بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة .. ننشر تعليمات وكيل الوزارة لرؤساء لجان الامتحانات ببورسعيد |شاهد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: تطبيق نظام التجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
رئيس امتحانات الثانوية العامة: تطبيق نظام التجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
محمد الغزاوى

عقد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم، اجتماعا موسعا بحضور  محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، استهدف من خلاله رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد.
 
جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس لجنة النظام والمراقبة و أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات ورئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد.
 
وافتتح وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى جاهزية تعليم بورسعيد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 من خلال 17 لجنة رئيسية مجهزة على أعلى مستوى بكافة الاحتياجات والأجهزة المكتبية وتوفير التهوية الجيدة والأثاث المدرسي التي جميعها تلبي احتياجات القائمين على العملية الامتحانية والطلاب.

 

رئيس امتحانات الثانوية العامة: تطبيق نظام التجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026

وخلال كلمته أعلن رئيس امتحانات الشهادة الثانوية العامة عن تطبيق نظام تجمعات اللجان في امتحانات الثانوية العامة 2026 لأول مرة انطلاقا من محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن نظام اللجان المجمعة سيحول دون وقوع أي وقائع مخالفة لنظام الامتحانات وإحكام السيطرة التامة على اللجان رغم زيادة عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة.
 
ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة مديري الإدارات التعليمية والأطقم التنظيمية المعاونة لهم بالتواجد يوميا باللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، لتيسير حركة التكتلات الطلابية خلال مرحلة دخول اللجان وأثناء عملية التفتيش، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة وملحقاتها الالكترونية نهائيا إلى اللجان، مع معاقبة من يتم ضبطه وفق القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.
 


وأشار "عبد الحكم" إلى أن امتحانات شهادات الثانوية العامة هو عمل وطني، يطلب تضافر جميع الجهود والتكامل لمواجهة ومحاربة الغش الالكتروني بجميع أشكاله، وتوفير أجواء امتحانية آمنة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية الذين بلغ عددهم بالنظامين القديم والجديد 921 ألف و709 طالب وطالبة
 
واستفاض رئيس امتحانات الثانوية العامة في شرح بعض النقاط الهامة للحضور فيما يخص نظام التجمعات الذي يطبق لأول مرة على مستوى الجمهورية، كما فتح باب المناقشة والاستفسارات من رؤساء اللجان، مشددا على تفعيل وتعظيم دور المراقب الأول بكل لجنة لضمان انظام سير العملية الامتحانية، متمنيا للجميع السداد والتوفيق.

بورسعيد تعليم بورسعيد امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

صورة أرشيفية

ارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدولية.. والأهالي يستغيثون

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

شرب المياه

فوائد كثيرة .. الصحة للمواطنين : اشربوا كميات كافية من المياه

وزارة التموين

التموين: منظومة متكاملة للأمن الغذائي ودعم يتجاوز 160 مليار جنيه

الخطط الوطنية لمكافحة الخرف

الصحة تشارك في ورشة عمل إقليمية بلندن لتعزيز الخطط الوطنية لمكافحة الخرف

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد