الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية

في مشهد احتفالي مهيب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، حفل تخرج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف «دفعة الإمام حسن العطار»، والتي أقيمت بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وسط حضور رسمي رفيع من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة ووزارة الأوقاف.

الرئيس السيسي يشهد احتفال تخريج أئمة الأوقاف

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات حفل تخرج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف، التي تم إعدادها وتأهيلها داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى إعداد جيل من الدعاة يجمع بين العلم الشرعي والانضباط الوطني والتأهيل البدني والفكري.

وتقام الاحتفالية بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء تنظيمية تعكس حجم الاهتمام بإعداد الكوادر الدينية بشكل علمي حديث.

برنامج تدريبي وتأهيل شامل للأئمة

تضمن برنامج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف «دفعة الإمام حسن العطار» فترة تدريب امتدت لستة أشهر كاملة، تلقى خلالها الدارسون برامج مكثفة في مجالات متعددة، شملت:

العلوم الشرعية والفكرية

التأهيل البدني والانضباط العسكري

تنمية مهارات التواصل والإقناع

بناء الشخصية الدعوية المعتدلة

حضور رفيع المستوى للاحتفالية

شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الأوقاف، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار قادة الدولة، في مشهد يعكس أهمية الحدث.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود الدولة لإعداد جيل جديد من الأئمة والدعاة القادرين على الجمع بين العلم والانضباط والفكر المستنير، بما يعزز دور الخطاب الديني المعتدل في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء.