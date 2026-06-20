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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. الريال السعودي بكام؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع علي قناة صدي البلد، أسعار العملات الأجنبية والعربية،حيث شهدت حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة سوق الصرف وتأثيرها على الأسعار والتعاملات التجارية.

الدولار يحافظ على مستوياته

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنوك، ليسجل نحو 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، في ظل حالة من الهدوء النسبي بسوق الصرف خلال الإجازة الأسبوعية.

ويأتي استقرار العملة الأمريكية بالتزامن مع ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وحركة التجارة الخارجية.

اليورو والإسترليني دون تغييرات

كما حافظ اليورو الأوروبي على مستوياته ليسجل 57.12 جنيه للشراء و57.60 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 65.88 جنيه للشراء و66.58 جنيه للبيع.

ويعكس استقرار العملات الأوروبية حالة التوازن الحالية في سوق النقد، مع استمرار متابعة المستثمرين والمستوردين لتحركات العملات الرئيسية عالميًا.

الريال السعودي يحافظ على استقراره

وسجل الريال السعودي نحو 13.24 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع، بالتزامن مع استمرار الطلب على العملة السعودية، خاصة مع حركة السفر والعمرة.

ويعد الريال السعودي من أكثر العملات تداولًا داخل السوق المصرية نظرًا للعلاقات الاقتصادية وحركة السفر المستمرة بين البلدين.

الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات العربية

واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، مسجلًا 157.64 جنيه للشراء و162.63 جنيه للبيع.

ويحافظ الدينار الكويتي على مكانته كأعلى العملات العربية سعرًا داخل البنوك المصرية، مدعومًا بقوة العملة الكويتية واستقرارها في الأسواق المالية.

أسعار العملات اليوم

الدولار الأمريكي: 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 57.12 جنيه للشراء و57.60 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.88 جنيه للشراء و66.58 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 157.64 جنيه للشراء و162.63 جنيه للبيع.

وتظل أسعار العملات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على حركة الاستيراد والتصدير وأسعار العديد من السلع والخدمات داخل السوق المصرية.

العملات الأجنبية والعربية العملات الأجنبية اليوم أسعار العملات

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