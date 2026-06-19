بدون تغيير.. العملات الأجنبية في السوق الرسمية مساء اليوم الجمعة 19-6-2026

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 19-6-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه؛ ثباتا من دون تغيير على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 49.84 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 57.81 جنيه للشراء و57.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 66.85 جنيه للشراء و67.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 35.57 جنيه للشراء و35.67 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي لنحو 7.73 جنيه للشراء و7.75 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.25 جنيه للشراء و5.27 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 62.9 جنيه للشراء و63.11 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل سعر الـ100 ين ياباني 31.1 جنيه للشراء و31.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 35.17 جنيه للشراء و35.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.