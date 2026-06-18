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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل العملات الأجنبية.. الدولار يسجل 49.84 جنيه واليورو بـ57.81

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس 18-6-2026 داخل الأسواق الرسمية .

سعر العملات الأجنبية

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري؛ ثباتاً من دون تغيير وذلك من آخر يوم عمل في البنوك منذ أمس الأربعاء.

العملات الأجنبية

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصري منذ عصر أمس الأربعاء بمناسبة احتفالات السنة الهجرية الجديدة علي أن يتم العودة للعمل الأحد المقبل.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 49.84 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.81 جنيها للشراء و 7.97 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.84 جنيها للشراء و 67.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 35.57 جنيها للشراء و 35.67 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.76 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.25 جنيها للشراء و 5.27 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيها للشراء وو 5.32 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.9 جنيها للشراء و 63.11 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 31.1 جنيهًا للشراء و 31.19 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الإسترالي 

وصل سعر الدولار الإسترالي 35,17 جنيها للشراء و 35.29 جنيها للبيع.

سعر اليوان

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.37 جنيها للشراء و7.39 جنيها للبيع.

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