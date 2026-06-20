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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يتم تقليل وزن رغيف الخبز من 90 إلى 70 جرامًا..رئيس شعبة المخابز يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أثار ملف منظومة الخبز التمويني في مصر حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات بشأن إمكانية تعديل وزن رغيف الخبز المدعم من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا، مقابل تغيير آلية الدعم المقدّم للمواطنين، في إطار تطوير منظومة التموين وإعادة هيكلتها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

تصريحات شعبة المخابز: مقترح وليس قرارًا نهائيًا

كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يتم تداوله بشأن تقليل وزن رغيف الخبز إلى 70 جرامًا بدلًا من 90 جرامًا، يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه ضمن تصور جديد لمنظومة الدعم، وليس قرارًا وزاريًا نهائيًا حتى الآن.

وأوضح أن النقاش ما زال مستمرًا حول آليات التطبيق، وأن الوضع الحالي في المخابز لا يزال كما هو بإنتاج رغيف 90 جرامًا دون أي تغيير.

تحويل الدعم إلى محفظة سلعية للمواطن

أشار رئيس شعبة المخابز إلى أن أحد المقترحات المطروحة يتضمن تحويل الدعم الخاص بالخبز إلى شكل نقدي جزئي، حيث يحصل المواطن على مقابل مالي عن الرغيف غير المستهلك.

وأضاف أن هذا المقابل قد يصل إلى جنيه ونصف تقريبًا في نهاية الشهر، ويتم إضافته إلى ما يُعرف بـ"محفظة سلعية" يمكن للمواطن استخدامها في شراء السلع التموينية من البقالين.

آلية الاستفادة من النظام الجديد

بحسب التصور المطروح، فإن المواطن لن يخسر قيمة الدعم في حال عدم استهلاك كامل حصته من الخبز، بل سيتم تحويل الفائض إلى رصيد يمكن استخدامه في:

شراء سلع غذائية من المنافذ التموينية

الاستفادة من الدعم في صورة أكثر مرونة

تقليل الهدر في استهلاك الخبز

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق استفادة أكبر للمواطن من الدعم الحكومي.

تأكيدات بعدم صدور قرارات رسمية حتى الآن

شدد “فكري” على أنه لم تصدر أي تعليمات وزارية رسمية حتى الآن بشأن تعديل وزن رغيف الخبز أو تغيير آلية صرف الدعم، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله يظل في إطار المناقشات والدراسات فقط.

وأوضح أن أي تغيير رسمي سيتم الإعلان عنه بشكل واضح من الجهات المختصة قبل التنفيذ.

الدعم النقدي.. بين القبول والرفض

أشار إلى أن هناك اختلافًا في وجهات النظر حول تحويل الدعم إلى نقدي أو شبه نقدي، حيث يرى البعض أن الدعم العيني أكثر ضمانًا للمواطن، بينما يرى آخرون أن الدعم النقدي يمنح مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسرة.

وأكد أن المواطن المصري لا يزال يميل إلى النظام الحالي القائم على صرف الخبز مباشرة.

قيمة الدعم الشهري للمواطن

لفت رئيس شعبة المخابز إلى أن متوسط قيمة الدعم المرتبط بالخبز للمواطن قد يصل إلى نحو 225 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للفئات المستحقة.

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