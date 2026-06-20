القلاجي يتألق بأنشودة وطنية أمام الرئيس السيسي في احتفالية أئمة الأوقاف

شهدت احتفالية تخريج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف «دفعة الإمام حسن العطار» من الأكاديمية العسكرية المصرية، فقرة مميزة حظيت بتفاعل الحضور، حيث صدح الطفل محمد القلاجي بأنشودة وطنية ودينية معبرة أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات الحفل المقام بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد القلاجي يتغنى بحب مصر

قدم الطفل محمد القلاجي أنشودة حملت معاني الحب والانتماء للوطن، وجاءت كلماتها معبرة عن مكانة مصر التاريخية والحضارية، حيث قال:

«مصرُ التي مَلَكَ الفؤادَ هواها

هي جنةٌ سبحانَ من سَوَّاها

أرضُ الحضارةِ والرسالةِ والهدى

فجرُ العروبةِ ما بدا لولاها

فاحفظ إلهي مصرَ من كيدِ العِدا

وأدِم علينا مَجدَها وعُلاها»

فقرة مؤثرة خلال حفل التخرج

جاءت الأنشودة ضمن الفقرات الفنية والوطنية التي تضمنها حفل التخرج، والذي شهد عرضًا لجهود تأهيل وإعداد الأئمة على مدار ستة أشهر داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة.

احتفالية لتكريم جيل جديد من الدعاة

تأتي هذه الفعالية ضمن احتفالية تخريج دفعة جديدة من أئمة وزارة الأوقاف، بعد اجتيازهم برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا متكاملًا استهدف تعزيز قدراتهم العلمية والفكرية والوطنية، بما يسهم في إعداد دعاة قادرين على نشر الفكر الوسطي المستنير.