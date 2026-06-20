الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، بضرورة الاهتمام بالأئمة المتميزين والاستثمار في قدراتهم العلمية، مؤكدًا أهمية البناء على ما حققوه من نجاح خلال فترة التأهيل.

استكمال الدراسات العليا

وأكد الرئيس السيسي أن الأئمة الحاصلين على درجة الماجستير ينبغي دعمهم لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه، بما يسهم في إعداد كوادر دعوية تمتلك أدوات العلم والمعرفة وتواكب متطلبات العصر.

تطوير مستمر للكوادر الدعوية

وأشار الرئيس إلى أن الدولة حريصة على مواصلة تطوير الأئمة وتأهيلهم علميًا وفكريًا، بما يعزز دورهم في نشر الفكر الوسطي وترسيخ الوعي داخل المجتمع.