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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل انطلاق الماراثون غدًا.. خبير تعليمي يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، تترقب آلاف الأسر المصرية بداية ماراثون الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنظمة، مع تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

انطلاق الامتحانات 21 يونيو للثانوية العامة والبكالوريا

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة اليوم والمشرف على قسم التعليم، إن ماراثون امتحانات الثانوية العامة سينطلق  غدا 21 يونيو الجاري، سواء لطلاب نظام الثانوية العامة القديم أو طلاب نظام البكالوريا الحديث.

وأوضح خلال صباح البلد، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان بمختلف محافظات الجمهورية.

المواد غير المضافة للمجموع في الأسبوع الأول

وأشار فياض إلى أن الأسبوع الأول من الامتحانات سيخصص للمواد غير المضافة للمجموع بالنسبة لطلاب النظامين، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية.

وأضاف أن الامتحانات الفعلية للمواد الأساسية ستبدأ خلال الأسبوع الثاني، حيث ستكون اللغة العربية أولى المواد المضافة للمجموع التي يؤديها الطلاب.

أكثر من 918 ألف طالب بالنظام الحديث

وكشف مدير تحرير جريدة اليوم أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم يبلغ نحو 3400 طالب فقط، بينما يصل عدد طلاب النظام الحديث إلى نحو 918 ألف طالب.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

استعدادات مكثفة لتوفير الهدوء داخل اللجان

وأوضح فياض أن الوزارة تعمل على توفير الهدوء والراحة داخل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، من خلال تجهيز مقار اللجان ومتابعتها بشكل مستمر، بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية ومنع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

عقوبات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني

وشدد رفعت فياض على أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة وحاسمة ضد أي محاولات للغش، خاصة الغش الإلكتروني الذي يمثل أحد أكبر التحديات خلال موسم الامتحانات.

وأكد ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للامتحانات وعدم الانسياق وراء محاولات الغش، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

رسالة لأولياء الأمور

وفي ختام تصريحاته، وجه فياض رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة المهمة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

رفعت فياض الثانوية العامة 2026 ماراثون امتحانات الثانوية العامة

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