قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة القومي للطفولة والأمومة توجه بتدخل عاجل لحماية أربعة أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان
أسعار الذهب اليوم في الإمارات .. ما سعر عيار 21 الأكثر تداولًا؟
المحافظات تضع اللمسات النهائية.. استعدادات مكثفة قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة غدا
استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال
تعليم القاهرة : إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس اليوم
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة "الإمام حسن العطار" لأئمة الأوقاف
راعوا ربنا في الغلابة.. أقوال الفتاة المصابة صديقة بائعة الشاي بحادث حدائق الأهرام
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. غدا
كلهم سيدات.. ننشر اسماء المصابين في حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
إصابة رافينيا تثير القلق داخل معسكر البرازيل في كأس العالم
صوت الخشوع.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي
لبنان: شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غياب التقدير في العمل يهدد الصحة النفسية ويفقد الموظف الشغف .. خبير يوضح

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الشعور بالتقدير داخل بيئة العمل يُعد من أهم العوامل التي تحافظ على التوازن النفسي للموظف، وتعزز إنتاجيته وثقته بنفسه، محذرًا من أن غيابه قد يقود إلى تراجع كبير في الأداء وظهور مشكلات نفسية وسلوكية تؤثر على الفرد والمؤسسة معًا.

التقدير أساس الصحة النفسية

أوضح “هندي” خلال صباح البلد، أن مفهوم الإنسان عن ذاته يتشكل بدرجة كبيرة من خلال ما يتلقاه من تقدير من الآخرين، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية، مشيرًا إلى أن هذا التقدير ينعكس مباشرة على الثقة بالنفس، ويمنح الفرد القدرة على اتخاذ قرارات أكثر توازنًا وفعالية في حياته اليومية.

وأضاف أن الإنسان الذي يشعر بالتقدير يكون أكثر استقرارًا نفسيًا، وأكثر قدرة على الإنجاز، بينما يؤدي غياب هذا الشعور إلى حالة من الإحباط الداخلي وفقدان الدافعية.

غياب التقدير داخل بيئة العمل وتأثيره السلبي

لفت استشاري الصحة النفسية إلى أن غياب التقدير داخل بيئة العمل يؤدي إلى تراجع شعور الموظف بالانتماء للمؤسسة، وهو ما ينعكس على مستوى الحماس والشغف تجاه العمل.

وأشار إلى أن هذه الحالة قد تؤدي إلى مجموعة من السلوكيات السلبية مثل:

التأخر المتكرر عن العمل

كثرة الغياب

ضعف التركيز والانشغال بأمور خارج المهام الوظيفية

وذلك نتيجة فقدان الارتباط النفسي بالمكان الذي يعمل فيه الموظف.

التقدير لا يقتصر على الكلمات فقط

وشدد “هندي” على أن التقدير لا يعني فقط عبارات الثناء أو الشكر، بل يمتد ليشمل مجموعة من التفاصيل المهمة داخل بيئة العمل، من بينها:

توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة

احترام الخبرات والكفاءات

دعم الموظف نفسيًا ومهنيًا

وأكد أن إهمال هذه الجوانب يجعل الموظف يشعر بعدم التقدير حتى لو تلقى كلمات إيجابية.

عوامل مادية تعزز الشعور بالتقدير

أوضح أن هناك عناصر مادية وإدارية تُعد جزءًا أساسيًا من الإحساس بالتقدير، مثل:

فرص الترقية العادلة

مستوى الرواتب المناسب

توفير التأمين الصحي

تقديم مزايا وظيفية تضمن حياة كريمة

وأشار إلى أن غياب هذه العناصر يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية للعاملين، ويقلل من ارتباطهم بالمؤسسة.

تأثير غياب التقدير على الإنتاجية

أكد “هندي” أن انخفاض التقدير داخل بيئة العمل لا ينعكس فقط على الحالة النفسية، بل يؤدي أيضًا إلى تراجع الإنتاجية بشكل واضح، حيث يفقد الموظف الدافع الداخلي للعمل، ويصبح أداؤه أقل كفاءة، مما يضر بالمؤسسة على المدى الطويل.

الصحة النفسية التوازن النفسي للموظف الاستقرار النفسي للموظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

ترشيحاتنا

منتخب مصر

نجم إيران السابق يحذر من مصر: يجب إيقاف لاعبي الفراعنة المؤثرين.. والتأهل أصبح أكثر تعقيدًا

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

مباراة تركيا وباراجواى

طرد وهدف سريع.. تركيا تودع المونديال بدون انتصار| مشاهد دراماتيكية

بالصور

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد