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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري صحة نفسية: العصبية نتيجة ضغوط الحياة والسوشيال ميديا

الدكتورة رشا العناني
الدكتورة رشا العناني
البهى عمرو

كشفت الدكتورة رشا العناني، استشاري الصحة النفسية، أن العصبية والغضب لا يظهران من فراغ، وإنما يعدان عرضًا لضغوط ومشاعر متراكمة لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، مؤكدة أن فهم الإنسان لمشاعره وترتيب أولوياته يساعد بشكل كبير في تقليل حدة التوتر والانفعال.

وأضافت رشا العناني، خلال لقائها مع سارة مجدي وأحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان عندما يفهم مصادر الضغوط التي يمر بها، يستطيع تأجيل بعضها أو التعامل معها بطريقة مختلفة، وهو ما ينعكس على حالته النفسية ويقلل من العصبية والغضب.

وأوضحت أن الضغوط المعيشية أصبحت أكبر من السابق، قائلة إن "الناس اللي عايشة في المرحلة دي بيعانوا معاناة مش دابل.. دي تريبل دابل"، مشيرة إلى أن تلبية الاحتياجات الأساسية أصبحت تمثل تحديًا يوميًا للكثيرين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار النفسي، لافتة إلى أن علم النفس يؤكد أن الإنسان لا يمكن أن يكون متزنًا نفسيًا إذا لم تُلبَّ احتياجاته الأساسية.

وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أحد أهم مصادر الضغط النفسي، لأنها تدفع الأشخاص إلى المقارنات المستمرة، إلى جانب التعرض المتواصل للأخبار السلبية والحوادث والأزمات، وهو ما يزيد من الضغوط العصبية ويؤثر في الصحة النفسية.

صحة نفسية السوشيال ميديا الصحة قناة صدى البلد

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