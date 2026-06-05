تحذير للأباء والأمهات.. إشراك الأطفال في الخلافات الأسرية يهدد صحتهم النفسية| فيديو

كشفت الدكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة العلاقات الأسرية، عن مخاطر إشراك الأطفال في الخلافات والمشكلات الأسرية، مؤكدة أن الاستقرار النفسي داخل الأسرة يمثل الركيزة الأساسية لبناء شخصية سوية قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع.

وأضافت شريهان الدسوقي، خلال لقائها مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسرة هي نواة المجتمع، وكلما كانت العلاقة بين الأب والأم مستقرة ومترابطة انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأبناء. وأوضحت أن التربية لا تعتمد فقط على القواعد السلوكية، بل ترتكز أيضًا على أسس نفسية، مشيرة إلى أن الطفل يكتسب سلوكياته من خلال تقليد ومراقبة الوالدين منذ سنواته الأولى.

وتابعت: انخراط الأطفال في المشكلات الأسرية، سواء كانت خلافات بين الأب والأم أو أزمات مالية أو صحية، يفرض ضغوطًا نفسية كبيرة عليهم، خاصة في المراحل العمرية المبكرة التي لم تكتمل فيها ملامحهم النفسية والشخصية بعد.

وأشارت إلى أن الأطفال قد يتعرفون على تفاصيل المشكلات الأسرية حتى دون قصد من الوالدين، موضحة أن الأبناء يلتقطون الأحاديث والتصرفات بسهولة، لذلك يجب تجنب مناقشة الأزمات العائلية أمامهم أو في وجودهم حفاظًا على استقرارهم النفسي.

وأردفت: وقوع الخلافات بين الزوجين أمام الأبناء يتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي في التعامل معها، مؤكدة أن احتواء الموقف من أحد الطرفين يحد من تأثير هذه المشكلات على الأطفال ويجنبهم العديد من التداعيات السلبية مستقبلاً.

وأوضحت أن مرحلة المراهقة تعد من أخطر الفترات التي يتأثر فيها الأبناء بالمشكلات الأسرية، حيث قد تؤدي الخلافات المستمرة إلى ضغوط نفسية وانقسامات داخل الأسرة، فينحاز بعض الأبناء لطرف على حساب الآخر، ما يخلق حالة من التوتر والعداوة بين الإخوة ويؤثر على علاقاتهم الاجتماعية.