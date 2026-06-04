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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم فؤاد: قانون الأحوال الشخصية واضح ويستند إلى أحكام الشريعة ولا يقبل الجدل

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
محمود محسن

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن قانون الأحوال الشخصية “واضح ولا يقبل الشك”، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يقدّم رؤى ومقترحات متكاملة لمشروعات القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الأزهر الشريف قدّم ردودًا وتوضيحات شاملة على مختلف التساؤلات المثارة حول قانون الأحوال الشخصية.

الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة أو كبيرة دون بيان

وتابع المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة أو كبيرة دون بيان أو تفسير شرعي واضح.

الدكتور عبد المنعم فؤاد الأروقة الأزهرية جامعة الأزهر الأزهر الشريف الشريعة الإسلامية

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