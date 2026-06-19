لاعب إنبي يوسف عصام يتوج بذهبية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 سنة

توج اللاعب يوسف عصام من نادي إنبي بذهبية بطولة الجمهورية تحت 11 سنة لتنس الطاولة، وذلك عقب أداء مميز ومستوى قوي طوال المنافسات.

وعبر نادي إنبي عن سعادته بتتويج اللاعب بذهبية بطولة الجمهورية، مؤكدا اهتمامه بقاعدة الناشئين.

كما نجح لاعب إنبي يوسف محمد في تحقيق المركز الخامس، بينما حققت اللاعبة عالية سعد المركز السادس بعد أداء قوي، وجاءت اللاعبة يارا أحمد نديم في المركز الثامن، في مشاركة مميزة تعكس تطور مستوى لاعبي ولاعبات إنبي في هذه المرحلة السنية.

وأكد نادي إنبي حرصه بشكل دائم على تطوير قطاع تنس الطاولة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحه، والعمل على تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما يعكس رؤية النادي في صناعة جيل جديد من الأبطال.