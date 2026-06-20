طلع 55 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في بداية تعاملاته المسائية

عاود سعر الذهب صعوده مع بداية تعاملات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 55 جنيهًا على مستوي الأعيرة المختلفة مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 6040 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6902 جنيها للشراء و 6845 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6327 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6040 جنيها للشراء و 5990 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5177 جنيها للشراء و 5134 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 48.32 ألف جنيه للشراء و47.92 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.