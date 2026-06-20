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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 55 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في بداية تعاملاته المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

عاود سعر الذهب صعوده مع بداية تعاملات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع 

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 55 جنيهًا على مستوي الأعيرة المختلفة مقارنة بما كان عليه أمس.

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 6040 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6902 جنيها للشراء و 6845 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6327 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6040 جنيها للشراء و 5990 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5177 جنيها للشراء و 5134 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 48.32 ألف جنيه للشراء و47.92 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم ما لواعمال سعر الجنيه الذهب اخبار مصر مال واعمال سعر جرام الذهب

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