إيمان ساعي تمنح تونس أولى ذهبيات البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

افتتحت البطلة التونسية إيمان ساعي، سجل الميداليات الذهبية في البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 سنة ، والأولى تحت 16 سنة، المقامة على مضمار ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بعدما توجت بالمركز الأول في نهائي سباق 10000 متر سيدات لفئة تحت 23 سنة، ضمن منافسات اليوم الأول للبطولة التي انطلقت السبت 20 يونيو 2026.

وشهد السباق منافسة قوية بين بطلات ألعاب القوى العربيات، حيث نجحت إيمان ساعي في فرض سيطرتها على مجريات السباق، مقدمة أداءً مميزاً اتسم بالقوة والتركيز، لتنتزع الميدالية الذهبية بزمن بلغ 49 دقيقة و05.7 ثانية، مانحة المنتخب التونسي بداية مثالية مع انطلاق المنافسات.

وجاءت المصرية منار إسماعيل في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية، بعدما قدمت أداءً قوياً وروحاً تنافسية عالية، مسجلة زمناً قدره 54 دقيقة و25.2 ثانية.

كما تمكنت المصرية نور محمد محمد متولي من الصعود إلى منصة التتويج بحصولها على الميدالية البرونزية، بعد أن أنهت السباق بزمن 58 دقيقة و44.8 ثانية، مؤكدة الحضور المصري القوي في المنافسات.

وتعكس هذه الانطلاقة المميزة المستوى الفني المرتفع للبطولة العربية المقامة بالإسماعيلية، والتي تشهد مشاركة واسعة من المنتخبات العربية، وسط أجواء تنافسية مميزة تسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وترسخ مكانة مصر وقدرة مدينة الإسماعيلية على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العربية.