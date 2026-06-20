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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عضة قرد السبب.. تطورات جديدة فى قضية وفاة إيجي أرتيم

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
أحمد إبراهيم

صدمة كبيرة سيطرت على جمهور الدراما التركية بعد الإعلان عن وفاة الفنانة الشابة إيجي أرتيم، نجمة مسلسل "شراب التوت"، بشكل مفاجئ عن عمر 35 عاما، لتثير وفاتها حالة واسعة من الحزن والتساؤلات، خاصة مع استمرار التحقيقات وعدم الكشف عن السبب الرسمي حتى الآن.

تفاصيل وفاة إيجي أرتيم

وكشف محامي إيجي أرتيم تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، موضحا أنها توفيت قرابة الساعة 12 ظهرا داخل منزلها، وكانت برفقة والدتها وقت وفاتها.

كما تقدم محامي إيجي أرتيم بالتماس لمكتب المدعي العام التركي قال أن خلال تشريح جثمانها تم اكتشاف 3 ندوب في ذراعها، وبسؤال أفراد من عائلتها كشفوا أنها تعرضت لـ"عضة قرد" خلال رحلتها حيث قضت فى تايلاند أسبوع قبل الوفاة، وبعد اللجوء الى الاطباء والخبراء أوضوا أن هذه العضة قد تسبب تسمم فى الدم. 

وقد أكدت تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، إلا أن السبب النهائي لم يحسم بعد، في انتظار نتائج التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

وأضاف أن جثمان الفنانة الراحلة خضع للتشريح، ومن المقرر إعلان السبب الرسمي للوفاة فور انتهاء الإجراءات القانونية وصدور التقرير الطبي النهائي، مؤكدا أن النتائج سيتم الإعلان عنها للرأي العام بكل شفافية.

من هي إيجي أرتيم

وتعد إيجي أرتيم واحدة من الوجوه الفنية التي نجحت في لفت الأنظار خلال السنوات الأخيرة، إذ ولدت في 5 يناير 1991 بمدينة سيواس التركية، ودرست الموسيقى في جامعة يشار، حيث تخصصت في الأداء الصوتي الأوبرالي، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل بعد حصولها على تدريبات فنية في مركز صدري عليشيك الثقافي.

وبدأت مشوارها على الشاشة عام 2014 من خلال مسلسل "العرائس الهاربات"، ثم شاركت في عدد من الأعمال الناجحة التي رسخت مكانتها لدى الجمهور، أبرزها "السجين" و"العائلة" و"رائحة الصندوق"، قبل أن تحقق شهرة واسعة من خلال شخصية "إيشيل" في مسلسل "شراب التوت"، الذي كان آخر محطاتها الفنية قبل رحيلها المفاجئ.

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