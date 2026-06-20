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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 20 عامًا.. رامي عياش يشعل الصيف بإعادة "خد حرير"

رامي عياش
رامي عياش
سعيد فراج

"شعرها بيطير.. على خد حرير".. جملة فنية عادت قوية بعد 20 عاما، إلى الواجهة مرة أخرى، وحققت انتشاراً واسعاً، وتصدّرت التريند خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. وهو ما دفع الفنان رامي عياش للاحتفال بأغنيته "خد حرير".

وأعاد رامي عياش توزيع الأغنية مع الموزع داني حلو، بروح موسيقية حديثة جمعت بين الطابع الأصلي للحن، مع إضافة بصمة للإيقاعات المعاصرة، دون المساس بالهوية الفنية، وأيضا تصويرها بشكل جديد، وطرحها عبر يوتيوب والمنصات الرقمية.

جاء قرار إعادة طرح الأغنية تفاعلًا مع موجة الانتشار الجديدة التي حققتها بين الجمهور، سواء من الذين ارتبطوا بها منذ سنوات أو من الجيل الجديد الذي بدأ يتداولها ويستمع إليها مجددا.

وكتب عياش على فيديو الأغنية الذي نشره عبر صفحته على "إنستجرام" معبرا عن سعادته بعودة الأغنية إلى اهتمام الجمهور بعد أكثر من عقدين على إصدارها، وكتب: "بعد أكتر من 20 سنة.. خد حرير رجعت تتصدّر الترند، ولهالسبب قررت قدّملكن ياها هدية من جديد… إلكن، ولكل اللي عم يكتشفوها ويسمعوها لأول مرة".

تفاصيل أغينة رامي عياش خد حرير 

"خد حرير" من الأغنيات التي كانت محطة بارزة في بدايات رامي عياش، وعادت اليوم لتؤكد حضورها بعد سنوات طويلة على إصدارها الأول، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان سمير صفير، توزيع موسيقي طارق مدكور، تقول كلماتها:

شعرها بيطير على خد حرير
والنسمه تغير بتغير من الخد
والرمش كحيل بسواد الليل
والخطوة تميل بتميل وتمد
وتحن علي ساعات وتود
وترجع تاني فثانية تصد
تضحك ضحكه فعز البرد
تملا الدنيا عبير
وحكتلي عنيها عليها
انها بتدوب في الشوق
وغلبت احايل فيها
على شان تنزل من فوق
او ترمي شباكها لحبي
تسقيني الهوى دا الحب ارتوى
والحب ما لوهش كبير
سهران ايام وليالي حيران
مشغول البال
مشتاق وبصبر حالي
والشوق صعب وقتال
قلبها بقرب مني
وعنيها بتبعد عني
يلي اخترتها بيطول بعدها
ولعل المانع خير

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