رامي عياش يفتتح حفل زفاف أسطوريا في مصر بأغنية أوكسترالية

افتتح البوب ستار رامي عياش ليلة من أجمل ليالي القاهرة الساحرة في حفل زفاف أسطوري في مصر بأغنية أوكسترالية خاصة، ضمت أكثر من 40 عازفا، وتجهيزات خيالية على سفح الأهرامات، وهو حفل زفاف ابنة رجل الأعمال الشهير باسل سماقية، على العريس محمد عمار صباغ، نجل رجل الأعمال السوري عمار صباغ.

وشهد الحفل حضورا واسعا من كبار الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم الفن والإعلام ونجوم الدراما من مصر وسوريا، منهم ماجد المصري وعدد من نجوم الدراما في مصر وسوريا.

رامي عياش في حفل الزفاف

حضر الحفل عمرو موسى، والمخرج خالد يوسف، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، والفنانة نيللي كريم، والفنان عماد زيادة.

وسادت أجواء من البهجة والاحتفال خلال مراسم الزفاف الذي أقيم على سفح أهرامات الجيزة.

الاحتفالية جمعت نخبة من الشخصيات الاقتصادية والفنية والاجتماعية.

أحدث أغاني رامي عياش

من جهة أخرى، طرح البوب ستار رامي عياش أغنيته الجديدة "يا أمي" التي تحمل رسالة حب وتقدير، لكل أم، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف دقيقة، فتصبح الكلمة الصادقة والمشاعر الحقيقية أكثر تأثيرا من أي وقت مضى.

أغنية "يا أمي" كلمات مازن غنام، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقى داني حلو.