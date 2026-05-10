الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رمضان يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد «أسد»

أوركيد سامي

يعقد النجم محمد رمضان، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى، للكشف عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد «أسد»، والذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الترقب الكبيرة من جمهور محمد رمضان ومحبي السينما المصرية.

ومن المقرر أن يتحدث محمد رمضان خلال المؤتمر عن كواليس التحضير للفيلم، والشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل، إلى جانب الكشف عن عدد من التفاصيل الخاصة بالإنتاج والتصوير، بالإضافة إلى الحديث عن فريق العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من صناع السينما.

ويأتي فيلم «أسد» في إطار الأعمال الضخمة التي يسعى محمد رمضان لتقديمها خلال الفترة الحالية، حيث يراهن على العمل بقوة نظرًا لما يتضمنه من عناصر إنتاجية وفنية كبيرة، فضلاً عن مشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في مختلف عناصر الصناعة السينمائية.

ويحمل الفيلم توقيع المخرج محمد دياب، بينما شارك في كتابة السيناريو كل من شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، فيما يتولى الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في عالم الموسيقى التصويرية بالوطن العربي.

ويضم فريق العمل أيضًا مدير التصوير أحمد البشاري، والمونتير أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، إلى جانب مصمم الديكور أحمد فايز، ومهندس الصوت أحمد عدنان، بينما يتولى ماجد يوسف مهمة الإنتاج الفني.

كما يشهد الفيلم اهتمامًا كبيرًا بمشاهد الأكشن والمعارك، حيث يتولى تصميم المعارك والحركة كالويان فودينيشاروف، في خطوة تعكس حرص صناع العمل على تقديم تجربة بصرية مختلفة تليق بحجم الإنتاج والتوقعات المرتفعة للفيلم.

ويتولى إنتاج فيلم «أسد» المنتج موسى أبو طالب، الذي يعمل على تقديم العمل بصورة ضخمة، سواء من حيث مواقع التصوير أو التقنيات المستخدمة، ليخرج الفيلم بشكل يواكب الأعمال السينمائية العالمية.

ويترقب جمهور محمد رمضان الإعلان الرسمي عن موعد طرح الفيلم، خاصة بعد حالة الجدل والاهتمام التي صاحبت الإعلان عن المشروع منذ اللحظات الأولى، وسط توقعات بأن يحقق العمل نجاحًا جماهيريًا واسعًا فور عرضه في دور السينما.

ويواصل محمد رمضان خلال الفترة الحالية نشاطه الفني المكثف، سواء على مستوى السينما أو الغناء، حيث يحرص دائمًا على تقديم أعمال مختلفة تحمل طابعًا خاصًا، وهو ما جعله واحدًا من أكثر النجوم إثارة للجدل والاهتمام على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة.

