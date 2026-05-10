الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى ميلاده .. غريب محمود أيقونة فنية صنعت البهجة في قلوب الجمهور

غريب محمود
غريب محمود
أوركيد سامي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل غريب محمود، أحد أبرز نجوم الكوميديا والدراما في مصر، والذي نجح على مدار سنوات طويلة في ترك بصمة خاصة داخل قلوب المشاهدين، بفضل موهبته الفريدة وحضوره المميز الذي جعله واحدًا من الوجوه المحببة لدى الجمهور بمختلف الأجيال.

وُلد غريب محمود في مثل هذا اليوم، واستطاع منذ بداياته الفنية أن يلفت الأنظار بخفة ظله الطبيعية وأدائه التلقائي، ليصبح لاحقًا من الفنانين الذين تركوا أثرًا واضحًا في السينما والتلفزيون والمسرح. ورغم أن أدواره لم تكن دائمًا من البطولة المطلقة، فإن حضوره كان كافيًا لصناعة حالة خاصة داخل أي عمل يشارك فيه.

بدأ الفنان الراحل رحلته الفنية من خلال المسرح، الذي كان بوابته الحقيقية نحو الشهرة، قبل أن ينتقل إلى شاشة التلفزيون والسينما، ليقدم عشرات الأعمال التي تنوعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية. وتميز غريب محمود بقدرته على تجسيد الشخصيات الشعبية والبسيطة بطريقة صادقة قريبة من الناس، وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

وشارك الراحل في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التي ما زالت حاضرة في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم، حيث تعاون مع كبار نجوم الفن في مصر، واستطاع أن يثبت موهبته في كل ظهور له، حتى وإن كانت مساحة الدور صغيرة. وكان يتمتع بقدرة كبيرة على خطف الأنظار وإضافة روح مختلفة للمشاهد التي يشارك فيها.

وعرف الجمهور غريب محمود بملامحه البسيطة وروحه المرحة، كما اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي تحمل طابعًا إنسانيًا، وهو ما جعله قريبًا من الناس، خاصة أن أعماله كانت تعكس الواقع المصري بشكل تلقائي وعفوي.

ورغم رحيله، ما زال اسم غريب محمود حاضرًا بقوة في ذاكرة الوسط الفني والجمهور، حيث يحرص الكثيرون في ذكرى ميلاده على استعادة مشاهده وأعماله التي صنعت البهجة لسنوات طويلة. كما يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره ومقاطع من أعماله، مؤكدين أن الفنان الحقيقي يظل حيًا بفنه مهما مر الزمن.

ويؤكد نقاد وفنانون أن غريب محمود كان نموذجًا للفنان المجتهد الذي اعتمد على موهبته الحقيقية وحبه للفن، بعيدًا عن الأضواء الزائفة، وهو ما ساعده على تكوين تاريخ فني محترم ومميز.

وفي ذكرى ميلاده، يبقى غريب محمود واحدًا من الفنانين الذين نجحوا في رسم الابتسامة على وجوه الملايين، وتركوا إرثًا فنيًا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان محبيه وعشاق الفن المصري الأصيل.

