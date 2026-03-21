بمناسبة عيد الأم.. رامي عياش يطرح أغنية "يا أمي"

طرح البوب ستار رامي عياش، اغنيته الجديدة "يا أمي " التي تحمل رسالة حب وتقدير، لكل أم، في وقت تمر فيه المنطقة، بظروف دقيقة، فتصبح الكلمة الصادقة والمشاعر الحقيقية أكثر تأثيرا من أي وقت مضى.

الأغنية ليست فقط تحية لأم يشتاق إليها بل مساحة دافئة تذكر بدورها، كرمز للعطاء والصبر، وكصوت للحياة، وسط كل ما نعيشه من تحديات.. "يا أمي" لحظة إنسانية تجمع بين الحنين والامتنان والأمل.

أغنية "يا أمي " كلمات مازن غنام، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقى داني حلو.

جدير بالذكر أن والدة رامي عياش الراحلة ،"عايدة قيس أبو عياش " كانت البوصلة والداعمة الأولى لمسيرته الفنية منذ بدايته في "ستوديو الفن"، ولم تكن مجرد أم، بل كانت الجندي المجهول في أصعب الظروف، وقد شكل رحيلها فى عام 2014, محطة حزينة جدا في حياة رامي عياش، الذي كان متعلقا بها إلى أبعد الحدود، واصفا إياها دائما بأنها "بركة حياته ".