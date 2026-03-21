حنان مطاوع تحتفل بعيد الأم مع والدتها

هنأت الفنانة حنان مطاوع، والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت حنان مطاوع: “النهاردة مش بس عيد الأم، النهاردة عيد ماما حبيبتي.. كل سنة وأنتى طيبة يا أهم وأغلى واحدة في حياتي، يارب يبارك فى عمرك ويبارك فى كل الأمهات”.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع ، عن سر حماسها لمسلسل «الكينج».

وقالت حنان مطاوع ، في تصريحات خاصة: «شخصية “زمزم” شديدة الثراء والتنوع، فهي مختلفة في الحلقات الخمس الأولى عن الحلقات الأخرى».

وأضافت حنان مطاوع: «تحمست لمسلسل الكينج لعدة أسباب، خاصة أنني أتعاون في العمل مع المخرجة شيرين عادل، التي أشعر بالأمان في العمل معها.

كما أن شركة الإنتاج وقناة العرض مهمتان، إلى جانب وجود نجم كبير مثل محمد عادل إمام. كل هذه العوامل كانت جاذبة، إضافة إلى أن الشخصية التي أؤديها داخل الأحداث شديدة التميز».