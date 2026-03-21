فى عيد الأم.. كريمة مختار الأيقونة وأمينة رزق وفردوس محمد الأبرز

تزامنا مع «عيد الأم»، اعتاد الجمهور مشاهدة عدد من الأفلام التى اهتمت بقصص المرأة وأبرزت دور وتضحيات الأم، كما أن هناك عددا من الفنانات اللاتى أجدن هذا الدور وعلقن فى ذهن الجمهور.

ورغم مرور سنون عديدة، على تجسيدهن لتلك الأعمال، إلا أنهن اشتهرن بها، وأصبحن نموذجا لكل ما تقدمه الأم من حنان وعطاء، كما أبرزتهن تلك الأفلام، ما جعل الجمهور يحبهن أكثر، وكان وراء مشاعرهن المنهمرة التى أحبها المشاهدون، وجع يدور داخلهن، فبعضهن لم تتزوج والأخرى فقدت أبناءها.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز النجمات اللاتي تميزن بدور الأم عل شاشة السينما:

أمينة رزق

برعت الفنانة أمينة رزق فى تجسيد دور المرأة فى أكثر من عمل، منها «دعاء الكروان و"بداية ونهاية"، الذى لعبت فيه دور أم مصرية فقيرة يموت زوجها فتحاول تربية أولادها الأربعة من بعده وسط أجواء من الفقر، وإتقانها للدور الذي مزجته بمشاعر وحنان، جعلها رمزا من رموز الأمومة فى السينما وحصرها فى هذا الدور، خاصة أنها قدمت دور الأم فى الأفلام بدءا من عام 1945 ولم تكن تجاوزت الـ35 من عمرها.

ورغم كل هذه العواطف، إلا أنها لم تتزوج ولم يكن لديها أولاد، وهو ما جعلها حالة نادرة ربما لن تتكرر فى تاريخ السينما المصرية.

عزيزة حلمي

لعل المأساة التي عاشتها الفنانة عزيزة حلمي، التي رزقت بطفل واحد فقط ولكن الموت اختاره مبكرًا، جعلتها تبرع فى تقديم أدوار الأم ومشاعر الحنان والاحتواء من خلال أدوارها، وساعدها فى ذلك ملامح وجهها الهادئة.

وكان من أبرز أعمالها “ظلموني الناس”، و"حماتي قنبلة ذرية"، و"سيدة القطار"، و"بلال مؤذن الرسول"، و“دهب”، و"آثار في الرمال".

فردوس محمد

فى الثامنة والعشرين من عمرها، رشحت لأول أدوارها السينمائة التى تجسد من خلالها دور أم فى فيلم «دموع الحب»، ولم يكن لديها الخيار إلا أن تتقن الدور، وتلقب بعد سنوات عديدة بـ«أم السينما المصرية».

ومرت «فردوس» بأزمات عديدة، حيث لم تكن محظوظة مع الإنجاب في الواقع رغم كونها «الأم»، إذ توفى 3 أبناء لها بعد ولادتهم، وحين رزقت بالمولودة الرابعة، أعلنت أنها تبنتها خوفا من الحسد، وكما نصحتها أحد أصدقائها المقربين، أن تخفى الأمر، ، وتقول إن المولود توفي كالعادة، ولكن لم تستطع أن تمنع مشاعرها عند زواج ابنتها «سميرة»، لتعترف أمام الجميع أنها ابنتها

وإلى جانب هذا، كانت مريضة بالسرطان، وعانت في أواخر حياتها بشدة من المرض حتى رحلت عن عمر ناهز 55 عامًا.

كريمة مختار

تعد الفنانة الراحلة كريمة مختار أشهر أم عاصر وجودها أجيالا عديدة، وبرعت فى تجسيد دور الأم واشتهرت بـ«ماما نونا»، و«أم العيال».

قدمت العديد من الأعمال الشهيرة التي علقت فى أذهان الجمهور، ولعل بساطتها فى التمثيل وحقيقة مشاعرها، جعلت الجمهور يشعر بقربها منه ويحبها، وبرزت في دور الأم سينمائيا في “ثمن الحرية”، و“المستحيل”، و"نحن لا نزرع الشوك"، و"مضي قطار العمر"، و"الحفيد" الذى يعد من أكثر أفلامها تميزًا.

وكانت شهرتها بـ«ماما نونة» من خلال الدراما، حيث أتقنت دورها في مسلسل “يتربى في عزو” مع يحيى الفخراني.

أما «العيال كبرت» فكانت من أشهر أعمالها المسرحية، التى سكنت من خلالها قلوب جمهورها.

هدى سلطان

تميزت الفنانة القديرة هدى سلطان بأداء دور الأم فى عدد من المسلسلات التلفزيونية، ولكنها اتسمت بالقوة فى بعض الأوقات، ومن أشهر أعمالها «الوتد»، الذى قدمت من خلاله دور «فاطمة» وهي أم ترغب فى استقرار عائلتها.

تتدخل الأم فى جميع اختيارات أولادها المختلفة، وتحاول توسعة ممتلكات وأراضي العائلة، لكنها تسيطر على العائلة وزوجات أولادها.

ولعل مشهد مرضها وخوف أبنائها عليها من أقوى المشاهد تأثيرا.

كما شاركت هدى سلطان فى "زيزينيا"، و"الليل وآخره"، و"ليالى الحلمية".