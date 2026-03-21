قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة رحيل المخرج ياسين إسماعيل ياسين

أحمد إبراهيم

يوافق اليوم ذكرى ميلاد المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل أيقونة الكوميديا (الفنان إسماعيل ياسين)، الذي ولد في 21 مارس عام 1949، ورحل عن عالمنا في 3 مارس عام 2008، عن عمر يناهز 59 عامًا.

مسيرة ياسين إسماعيل ياسين

اشتهر المخرج ياسين إسماعيل ياسين، بعدد من الأفلام التي تولى إخراجها بشكل جيد، واستطاع أن يثبت نفسه دون أن يعتمد على اسم والده.

التحق ياسين إسماعيل ياسين، بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، لكنه لم يكمل الدراسة به واتجه إلى التأليف الدرامي في السبعينات، قبل أن يخرج أول أفلامه "اللعبة" عام 1978.

شارك ياسين إسماعيل ياسين، بالتمثيل في طفولته فقط، من خلال فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي» عام 1958 بطولة أبيه، وأيضًا عام 1971 بفيلم «نصف مليون جنيه»، وهو آخر عمل فنى كامل للفنان إسماعيل يس، حيث إنه لم يكمل فيلم "الرغبة والضياع" عام 1972 لوفاته.

كتب السيناريو والحوار لعشرين فيلمًا أخرجها، ومعظمها ذو طابع بوليسي ومنها "امرأة بلا قلب"، "بذور الشيطان"، "الشيطان يغني"، "تحت التهديد"، "المنتقمون "فيلم القناص"، فيلم "أخي وصديقي سأقتلك"، فيلم "عاد لينتقم"، فيلم "جريمة إلا ربع"، و"حلقة الرعب"، "الرجل الشرس"، "المكالمة القاتلة"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية منها مسلسل "عيون تائهة" وسهرة عنوانها "بين أحضان إبليس" ومسلسل "دوائر الشك".

وفاة ياسين إسماعيل ياسين

انشغل ياسين قبل أكثر من عام من وفاته بمسلسل "إسماعيل ياسين"، والذي يروي قصة حياة والده، الذي أثرى الفن المصري بعدد كبير من الأفلام والمونولوجات وكذا المسرحيات، لا يزال بعضها لم يعرض على الشاشات.

في 3 مارس 2008 ودع أهل الفن والسينمائيين المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين عن عمر ناهز 59 سنة بعد أن وافته المنية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي لازمه لعدة سنوات، ولم يكمل تصوير آخر فيلم له، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ياسين إسماعيل ياسين المخرج ياسين إسماعيل ياسين أعمال ياسين إسماعيل ياسين أفلام ياسين إسماعيل ياسين ذكرى ميلاد ياسين إسماعيل ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
كيا بيكانتو 2015
المزيد