لوجه الله.. وفاء عامر تتنازل عن قضية ضد مصطفى سليم

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن تنازلها عن قضية ضد مصطفى سليم.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: "لوجه الله تعالي قررت التنازل للمدعو مصطفي سليم الذي ادعي عليا ظلما، كل سنة وانتم طيبين ولولا ظهور مجموعة مصرة علي ضرب قانون الدولة ولن ولم يقدروا كنت انوي التنازل لمروة يسري ولكني فوجئت بمجموعة مصرة علي الخطأ في حقي فصممت علي أخذ حقي بالقانون، ولكني تنازلت عن الشق المدني لوجه الله ايضا شكرا المستشار هيثم حمد الله وكل انسان ساندني".

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل خلافها مع الفنانة الكبيرة وفاء عامر، وقالت إن الخلاف كان نتيجة سوء فهم في أمر ما، موضحة أن وفاء عامر من الفنانات القريبات منها جدًا، وأنهما صديقتان منذ فترة الشباب.

وأضافت ميار الببلاوي، أنها كانت على علاقة طيبة بوالدة وفاء، وأثناء تصوير بعض الأعمال الفنية معها، كانت تأتي ومعها الفنانة آيتن عامر، وكانت تشتري لها الحلويات من السوبر ماركت باستوديو الأهرام.

ولفتت إلى أن العلاقة بينها وبين وفاء كانت قوية ومبنية على الحب والمودة، وأن الموقف الذي تسبب في الخلاف كان بسبب تصريح لها أُخذ في فترة استيقاظها من النوم.

وتابعت أن الخلاف بدأ بعد تلقيها اتصالًا من صحفي يسألها عما إذا كانت ستشارك في مسلسل مع وفاء عامر، فردّت قائلة: "مسلسل إيه ده؟ أنا عاملة وعاملة"، موضحة أنها كانت في ذلك التوقيت قد استيقظت لتوها من النوم، لكن التصريح فهم على أنه إساءة لوفاء.

وأشارت إلى أنها لا يمكن أن تسيء لوفاء عامر، رغم أن لساني متبري مني، مضيفة أن الصحفي نقل الكلام إلى وفاء وأرسل لها التسجيلات، وأنها حاولت أكثر من مرة الصلح معها لكنها لم تتمكن.