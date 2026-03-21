جومانا مراد: تجربتي في “اللون الأزرق” كشفت لي عالم أمهات أطفال التوحد

كشفت الفنانة جومانا مراد عن كواليس تحضيرها لأحد أدوارها في مسلسل «اللون الأزرق»، والذي تجسد خلاله شخصية أم لطفل يعاني من التوحد، مؤكدة أن التجربة كانت إنسانية مؤثرة وغيرت نظرتها للكثير من الأمور.

وكتبت جومانا عبر حسابها على “إنستجرام”، أن التحضير للدور جعلها تكتشف عوالم كاملة قد تبدو بعيدة عن البعض، لكنها مليئة بالمشاعر والتحديات اليومية الحقيقية، مشيرة إلى أن التجربة لم تكن مجرد تمثيل، بل محاولة لفهم حجم المسؤولية والصبر والالتزام الذي يتطلبه هذا الدور في الحياة الواقعية.

وأضافت أن التفاصيل الصغيرة التي قد يراها البعض عادية، تمثل إنجازات كبيرة في حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم، لافتة إلى أنها لمست قوة هادئة لدى الأمهات، تظهر في الاستمرار والمحاولة والإيمان بأن كل خطوة وإن كانت بسيطة لها تأثير كبير.

وأعربت جومانا مراد عن تقديرها العميق لكل أم تخوض هذه التجربة يوميًا، مؤكدة أن مجهودهن الحقيقي قد لا يكون ظاهرًا للجميع، لكنه يصنع فارقًا كبيرًا في حياة أطفالهن، موجهة لهن رسالة احترام ودعم لمواصلة رحلتهن رغم التحديات

ونجح مسلسل اللون الأزرق في تقديم هذه الرحلة بواقعية، دون مبالغة أو افتعال، ما جعله قريبًا من الجمهور وقادرًا على إثارة التعاطف والتفاعل، وأشاد به عدد من الشخصيات العامة مثل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والناقدة ماجدة موريس وأيضاً لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف.

ويُعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.

مسلسل اللون الأزرق من بطولة النجمة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.