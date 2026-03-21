لينا صوفيا تودع مسلسل وننسى اللي كان برسالة مؤثرة.. صور

شاركت الفنانة لينا صوفيا جمهورها مجموعة صور من كواليس مسلسل “وننسى اللي كان”، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بنجاح العمل، وامتنانها لكل فريقه.

وكتبت لينا صوفيا عبر حساباتها: “هتوحشوني.. شكراً لكل فريق العمل، وسعيدة بنجاح مسلسل وننسى اللي كان”

ويُعد مسلسل “وننسى اللي كان” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، إلى جانب شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.