رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ميار الببلاوي توجه رسالة لـ وفاء عامر وشيرين وتكشف أمورا خاصة لأول مرة

البهى عمرو

تصدرت تصريحات الفنانة ميار الببلاوي، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثها عن الخلاف القائم بينها وبين الفنانة وفاء عامر، وأن المتسبب في ذلك كان أحد الصحفيين، بعد الحصول منها على تصريح بشأن أحد الأعمال الفنية، كما تحدثت عن شيرين عبد الوهاب، وتعرضها لأعمال سحر، وزواجها الكثير من أجل الإنجاب.

وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع جرأتها في تناول تفاصيل حياتها الخاصة وقصص السحر التي أكدت تعرضها لها.

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل خلافها مع الفنانة الكبيرة وفاء عامر، وقالت إن الخلاف كان نتيجة سوء فهم في أمر ما، موضحة أن وفاء عامر من الفنانات القريبات منها جدًا، وأنهما صديقتان منذ فترة الشباب.

وأضافت ميار الببلاوي، أنها كانت على علاقة طيبة بوالدة وفاء، وأثناء تصوير بعض الأعمال الفنية معها، كانت تأتي ومعها الفنانة آيتن عامر، وكانت تشتري لها الحلويات من السوبر ماركت باستوديو الأهرام.

ولفتت إلى أن العلاقة بينها وبين وفاء كانت قوية ومبنية على الحب والمودة، وأن الموقف الذي تسبب في الخلاف كان بسبب تصريح لها أُخذ في فترة استيقاظها من النوم.

وتابعت أن الخلاف بدأ بعد تلقيها اتصالًا من صحفي يسألها عما إذا كانت ستشارك في مسلسل مع وفاء عامر، فردّت قائلة: "مسلسل إيه ده؟ أنا عاملة وعاملة"، موضحة أنها كانت في ذلك التوقيت قد استيقظت لتوها من النوم، لكن التصريح فهم على أنه إساءة لوفاء.

لساني متبري مني

وأشارت إلى أنها لا يمكن أن تسيء لوفاء عامر، رغم أن لساني متبري مني، مضيفة أن الصحفي نقل الكلام إلى وفاء وأرسل لها التسجيلات، وأنها حاولت أكثر من مرة الصلح معها لكنها لم تتمكن.

وأوضحت أنها انتقدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات الأخيرة التي وقعت فيها، قائلة: «يا بخت من أبكاني وبكى الناس علي، ولا ضحكني وضحك الناس عليّ» وأنها تحب شيرين عبد الوهاب، وأن جميع الجمهور يحبها، لأنها تمتلك صوتًا مميزًا، وهي «صوت مصر» الذي لا يختلف عليه اثنان.

ولفتت إلى أن انتقادها جاء بسبب ملابس شيرين في إحدى حفلاتها بالسعودية، موضحة أن الملابس كانت تشبه الجلباب، وأن الإطلالة التي ظهرت بها لا تليق بتاريخها الفني.

وأشارت إلى أنها كانت ترغب في توجيه نصيحة لها، لكن «النصيحة على الملأ فضيحة»، مؤكدة أنها اضطرت للحديث علنًا لعدم قدرتها على التواصل معها.

وتابعت: «غلطت واختارت الطريق الغلط، وياريت توصل لها رسالتي، وترجع لنا بالسلامة».

وتابعت أنها تريد توجيه رسالة للشيخ محمد أبو بكر، قائلة: «أنت وجعتني جدًا وتسببت في مشكلات لي وضرر كبير لي»، منوهة بأنه بادرت بالعفو عنه في هذه الأيام المباركة لوجه الله، مستشهدة بالآية: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».

ولفتت إلى قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من يبدأ بالسلام»، مؤكدة أنها تبدأ بالسلام.

كما كشفت الفنانة ميار الببلاوي، أن الدافع الرئيسي وراء تعدد زيجاتها كان رغبتها الشديدة في الإنجاب، مشيرة إلى أنها كانت تخشى التقدم في العمر دون أن تصبح أم.

وأوضحت أن موقفًا جمعها بالفنانة نبيلة عبيد، بحضور روجينا وعدد من النجوم، جعلها تفكر بجدية في هذا الأمر، خاصة بعد الحديث عن صعوبة الإنجاب مع التقدم في السن.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج «لازم يتشاف» مع الإعلامي مصعب العباسي، أنها تزوجت في تلك الفترة من أول شخص تقدم لها بدافع تحقيق حلم الأمومة، مؤكدة أن الله رزقها بابنها محمد.

كما تحدثت عن تعرضها لظروف صعبة، وتعرضها لـ أعمال سحر أثرت على حياتها، وكانت جميعها من سيدات ، موضحة أنها سافرت إلى الحرم المكي ، والتقت بالشيخ عبد الرحمن السديس، وشاركت في جلسات للرقية الشرعية.

وأشارت إلى أنها عانت من مشكلات صحية ونفسية خلال تلك الفترة، التيكانت تتعرض فيها لسحر، وفقدت أكثر من حمل، وصل عددهم لـ 7 لافتة إلى أن هذه التجارب كانت مؤلمة للغاية، خاصة مع رغبتها في إنجاب طفلة.

في سياق آخر، أوضحت أن ارتداء الحجاب جاء بشكل مفاجئ، بعد تغيرات نفسية وروحية مرت بها، خاصة مع تقدمها في العمر ووصولها لمرحلة مختلفة في حياتها، مؤكدة أنها تفضل حاليًا التركيز على أعمالها ومسيرتها بدلًا من الحديث عن عدد زيجاتها.

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل تعرضها لواقعة نصب، بعدما قامت بتحويل مبلغ 200 ألف جنيه لشخص مغربي ادّعى قدرته على العلاج من السحر والأعمال، وذلك أملاً في علاج نجلها الوحيد.

وأوضحت أنها لجأت إلى هذا الشخص بناءً على اقتراح طبيبة أكدت لها أن نجلها لا يعاني من مرض عضوي، بل يحتاج إلى رقية شرعية.

وأضافت أن هذا الشخص تحدث معها عن تفاصيل خاصة بابنها، ما جعلها تثق به، لكنها فوجئت باختفائه وعدم الرد بعد حصوله على الأموال.

أكدت الببلاوي أنها لم تتردد في دفع المبلغ، مشيرة إلى أن أي أم قد تفعل المستحيل من أجل صحة ابنها، خاصة في ظل القلق والخوف على حالته، وهو ما استغله هذا الشخص للإيقاع بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الكرملين يندد بقتل قادة إيران في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

حزب الله

حزب الله يحاول إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي واستنزافها

الأرصاد الجوية

إثارة الرمال والأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال الساعات المقبلة

بالصور

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد