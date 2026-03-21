باسم سمرة يكشف كواليس نجاح “عين سحرية”.. ويهاجم اللجان الإلكترونية

حلّ الفنان باسم سمرة ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة الحياة، حيث تحدث عن كواليس مسلسل «عين سحرية» وأسباب تحقيقه النجاح.

وأوضح باسم سمرة أنه توقع نجاح العمل منذ البداية، مشيرًا إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، ويعتمد على فكرة مختلفة وشخصيات مميزة، إلى جانب وجود عناصر فنية قوية من إخراج وإنتاج، وهو ما ساهم في ظهوره بصورة جيدة دون الحاجة إلى حملات ترويجية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد باسم سمرة ظاهرة اللجان الإلكترونية، مؤكدًا أنها تمثل ظاهرة غير صحية سواء للفنانين أو للأعمال الفنية، خاصة في ظل ما تشهده من هجوم متبادل أو محاولات للترويج لفكرة تفوق فنان على آخر، معتبرًا أنها تسهم في تزييف الواقع.

وأضاف أن بعض القائمين على هذه الأجواء يسعون لإثارة الجدل والبقاء في دائرة الضوء، من خلال نشر معلومات غير دقيقة وإشعال الخلافات بهدف تصدر «الترند».

وشدد على أنه لا يؤمن بمصطلحات مثل «الأقوى» أو «الأهم» في الساحة الفنية، موضحًا أن المعيار الحقيقي لنجاح الفنان هو تفاعل الجمهور في الشارع، وليس الأرقام المتداولة عبر السوشيال ميديا.

واختتم باسم سمرة تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن «الأكثر مشاهدة» قد يكون في بعض الأحيان نابعًا من مخاوف لدى بعض الفنانين من فقدان نجاحهم، لافتًا إلى أن هناك من يعتمد على مواقع التواصل لتحقيق مكاسب مادية، وهو أسلوب لا يتبعه