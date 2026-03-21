هشام ماجد يحتفل بعيد الأم مع والدته.. شاهد

شارك الفنان هشام ماجد، متابعيه، صورة تجمعه بوالدته وذلك بمناسبة عيد الأم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هشام ماجد: “عيد فِطر سعيد وعيد أم سعيد وعيد ميلاد سعيد لأمي الغالية لأول مرة معاً”.

ويشارك الفنان هشام ماجد، في بطولة فيلم برشامة، الذي بدأ عرضه في دور السينما الخميس الماضي لينافس ضمن أفلام عيد الفطر 2026.

وتمكن فيلم برشامة، من بطولة هشام ماجد، من تصدّر شباك التذاكر أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2,305,791 جنيها، في أولى أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 15,732 تذكرة، في 89 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

برشامة من بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.