سماح أنور توجه رسالة لجمهورها بعد الإشادة بأعمالها في رمضان

وجهت الفنانة سماح أنور، رسالة لجمهورها بعد الإشادة بها في أعمالها الدرامية لشهر رمضان المبارك.

وكتبت سماح ، عبر حسابها على فيسبوك: “شكر واجب لحبيبى وسندى وعزوتى وحيلتى الودود اللطيف الخبير الحكيم الكريم المعطى ربى الله العظيم سبحانه وتعالى، شايفه كرم ربنا فى كلامكم، واحتفالكم، وطبطبتكم وحنيتكم ولطفكم فى استقبالكم لى بعد غيبة”.

وتابعت: “حاسة بيه فى فرحة قلبى اللى رجعتلى بسببكم من بعد ربى الكريم اللطيف الودود الرحيم، شكرا لكل الناس اللى حضنونى وساعدونى وورونى حب ونبل ودفا فوق الوصف، شكرا لمسلسل حكاية نرجس ولكل حد ادانى حرية وإبداع وفرصة بحقيقى تؤكد احترام العمل والموهبة والإبداع”.

واستكملت: “شكرا لمسلسل عرض وطلب على الحب والجدية، شكرا كل الأساتذة الكبار فنا وإبداعا، كبر أو صغر سنهم، اللى حمسوني وشجعوني أسرح وأتخيل وأنفذ أحلام مهمة وأكون نفسي تانى بعد غياب، وحشتوني وشرفتوني وسندتوني سندة تمام”.