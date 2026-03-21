إنفراجة فى أزمة فيلم سفاح التجمع مع الرقابة.. تفاصيل

نشر المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه أخر تطورات أزمة فيلمه “سفاح التجمع”.

وأشار إلى أن صناع العمل يحاولون حل الخلاف في الوقت الحالي مع الرقابة، وجار تقديم نسخة من العمل في السينمات للجمهور قريبًا ولكن بعد أن تحصل على موافقة من الرقابة.

وكتب محمد صلاح العزب : شكرا لكل هذا الدعم والزخم من ليلة العيد، منذ بداية إعلان رفع فيلم سفاح التجمع من السينمات، شكرا لنقاد ومبدعي مصر العظام الذين أعلنوا بشجاعة رفضهم القاطع لقرارات المنع، وتضامنهم مع أسرة الفيلم.

وأضاف محمد صلاح العزب : كل الاحترام والتقدير لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ولرئيسه الصديق المبدع عبد الرحيم كمال، وهو جهاز عريق ترأسه العظيم نجيب محفوظ بنفسه في فترة من فتراته.

وأوضح محمد صلاح العزب : جار حل الأزمة، وانتظروا نسخة الفيلم في السينمات قريبا بإذن الله، ونأمل أن تظل النسخة محتفظة بقوامها الفني ولو بنسبة قليلة.

قرار الرقابة.. مخالفة صريحة للنص المعتمد

كشفت الرقابة على المصنفات الفنية، في بيان رسمي، عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار وقف الفيلم، مؤكدة أن النسخة المعروضة في دور السينما لم تتطابق مع النسخة التي تم إجازتها رقابيًا.

وأوضحت الرقابة أن العمل تضمن مشاهد وأحداثًا لم تكن موجودة في السيناريو والحوار المعتمدين، إلى جانب احتوائه على مشاهد عنف حاد وقسوة مبالغ فيها، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص والتصنيف العمري المحدد للفيلم.

وأكدت الجهة المسؤولة أنها خاطبت الشركة المنتجة بضرورة حذف المشاهد المخالفة والالتزام الكامل بالنص المُجاز، مع إعادة تقديم العمل مرة أخرى للمراجعة قبل السماح بعرضه مجددًا.

الرقابة تدافع عن موقفها

في محاولة لاحتواء الجدل، شددت الرقابة على أنها لا تقف ضد حرية الإبداع، بل تسعى لتحقيق توازن بين دعم الفن والحفاظ على قيم المجتمع.

وأشارت في بيانها إلى استمرارها في دعم الأعمال الهادفة، مع الالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية، مؤكدة حرصها على فتح قنوات الحوار مع صناع الفن لضمان تقديم محتوى يتماشى مع الذوق العام دون الإخلال بحرية التعبير.