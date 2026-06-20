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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ليلة استثنائية بموازين.. سعد الصغير يرفع علمي مصر والمغرب

سعد الصغير
سعد الصغير
أحمد إبراهيم

أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته الكبيرة بالنجاح الجماهيري الذي حققه حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وذلك بعد ليلة فنية استثنائية شهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتفاعلًا لافتًا من محبيه الذين حرصوا على مشاركة نجم الأغنية الشعبية المصرية أجواء الحفل منذ بدايته وحتى نهايته.

ووجه سعد الصغير رسالة شكر إلى إدارة مهرجان موازين والجمهور المغربي عقب انتهاء الحفل، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير.

وقال: "كل الشكر مهرجان موازين، ودايمًا كل سنة مع بعض، وتحياتي لشعب المغرب العظيم على الحضور، كنت مبسوط معاكم، وكل الشكر لإدارة موازين على التنظيم المحترم والرائع، ودائمًا في نجاح لمهرجان موازين إيقاعات العالم".

تفاصيل حفل سعد الصغير 

وشهد الحفل أجواءً استثنائية، حيث قدم سعد الصغير باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وردد كلماتها معه وسط حالة من البهجة والحماس التي سيطرت على المسرح طوال فقرته الغنائية.

كما حرص سعد الصغير على تقديم تحية خاصة لرمز الأغنية الشعبية المصرية الفنان أحمد عدوية، من خلال غناء عدد من أشهر أعماله التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي، وهو ما قوبل بتفاعل واسع وتصفيق حار من الحضور الذين استمتعوا بالوصلة الطربية المميزة.

ولفت الفنان الأنظار خلال الحفل عندما رفع علم جمهورية مصر العربية إلى جانب علم المملكة المغربية، في مشهد حظي بإعجاب الجمهور الذي اعتبره تعبيرًا صادقًا عن عمق العلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، لتتعالى الهتافات والتصفيقات داخل ساحة الحفل.

وأكد عدد كبير من الحاضرين أن حفل سعد الصغير كان من أبرز السهرات الجماهيرية التي شهدتها فعاليات الدورة الحالية من مهرجان موازين، خاصة في ظل الطاقة الإيجابية التي نقلها الفنان إلى الجمهور وتواصله المستمر معهم طوال الحفل.

ويعد مهرجان موازين إيقاعات العالم واحدًا من أكبر المهرجانات الفنية على مستوى الوطن العربي، حيث يستقطب سنويًا نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف أنحاء العالم .

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