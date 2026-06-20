عمرو سلامة يستعيد ذكريات «طايع»: هذا كان أصعب يوم تصوير في حياتى

استعاد المخرج عمرو سلامة ذكرياته مع مسلسل طايع، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من خلال مشاركة صورة نادرة من كواليس العمل عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

ونشر عمرو سلامة صورة جمعت عددًا من أبطال المسلسل خلال أحد المشاهد الجماعية، وعلق عليها قائلًا: «أصعب يوم تصوير مر عليّ في حياتي»، في إشارة إلى التحديات التي واجهها أثناء تنفيذ هذا المشهد.

وظهر في الصورة عدد من نجوم العمل، من بينهم عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل، أحمد عبدالله محمود وغيرهم من الفنانين.





حيث أعادت اللقطة إلى أذهان الجمهور أجواء المسلسل الذي حظي بإشادات واسعة وقت عرضه بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله

مسلسل طايع دارت أحداثه فى الصعيد، وسلط الضوء على مناقشة قضايا الميراث والأخذ بالثأر، وتجارة الآثار، وقدم عمرو يوسف دور الشخص الرافض لفكرة الأخذ بالثأر فى بداية الأحداث والمتمرد على عادات الصعيد، وحدث خلال العمل العديد من التفاصيل المفاجئة.



