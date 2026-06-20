قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
الجارديان: الغضب في إسرائيل يتصاعد واتهامات لترامب بالـ"خيانة"
محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2026 ..صور
أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة
حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال
العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة
هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سلامة يستعيد ذكريات «طايع»: هذا كان أصعب يوم تصوير في حياتى

مسلسل طايع
مسلسل طايع
يمنى عبد الظاهر

استعاد المخرج عمرو سلامة ذكرياته مع مسلسل طايع، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من خلال مشاركة صورة نادرة من كواليس العمل عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

ونشر عمرو سلامة صورة جمعت عددًا من أبطال المسلسل خلال أحد المشاهد الجماعية، وعلق عليها قائلًا: «أصعب يوم تصوير مر عليّ في حياتي»، في إشارة إلى التحديات التي واجهها أثناء تنفيذ هذا المشهد.

وظهر في الصورة عدد من نجوم العمل، من بينهم عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل، أحمد عبدالله محمود وغيرهم من الفنانين.



حيث أعادت اللقطة إلى أذهان الجمهور أجواء المسلسل الذي حظي بإشادات واسعة وقت عرضه بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله

مسلسل طايع دارت أحداثه فى الصعيد، وسلط الضوء على مناقشة قضايا الميراث والأخذ بالثأر، وتجارة الآثار، وقدم عمرو يوسف دور الشخص الرافض لفكرة الأخذ بالثأر فى بداية الأحداث والمتمرد على عادات الصعيد، وحدث خلال العمل العديد من التفاصيل المفاجئة.


 

المخرج عمرو سلامة مسلسل طايع أبطال المسلسل عمرو يوسف عمرو عبدالجليل موسم رمضان 2018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن : تنفيذ 373 تدخلًا إنسانيًا مع الأطفال بلا مأوى خلال النصف الأول من 2026

البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح ملتقى التوظيف «Job Hub 6» بمشاركة 90 شركة

«الريادة في الصحة النفسية 2026

الوزارة تطلق مسابقة الريادة في الصحة النفسية 2026 لدعم التعليم الطبي

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد