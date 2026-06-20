منهم “Friends”.. وفاة المخرج جيمس بوروز

أصدرت عائلة المخرج جيمس بوروز ، بيانا صحفيا تعلن فيه عن وفاة المخرج الكبير وذلك عن عمر يناهز 85 عاما والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى وجدان عشاقه.

وقالت عائلة المخرج جيمس بوروز فى بانها : "نحتفل بالحياة الاستثنائية والإرث الدائم لجيمس، الذي توفي بسلام محاطًا بمحبة أسرته، وعلى مدار أكثر من 5 عقود، كان بوروز أحد أكثر المخرجين تأثيرًا في تاريخ التلفزيون، وبصفته مخرجًا أسطوريًا ومعلمًا، ساعد في تشكيل أجيال من الكوميديا وجلب فرحة لا توصف للجماهير في جميع أنحاء العالم.

أعمال المخرج جيمس بوروز

وقدم المخرج جيمس بوروز عديد من الأعمال الفنية منهم المسلسل الكوميدي “Friends”.

ويعد جيمس بوروز هو أحد أكثر المخرجين تأثيرا في تاريخ التلفزيون الأميركي، امتدت مسيرته على مدار 5 عقود وحصل على 11 جائزة "إيمي".

أخرج جيمس بوروز أكثر من 1000 حلقة تلفزيونية وكان له دور فعال في إنشاء بعض من أكثر المسلسلات شهرة على الإطلاق، بما في ذلك The Mary Tyler Moore Show و Taxi و Cheers و Frasier و Friends و Will & Grace و The Big Bang Theory وغيرها من الأعمال".