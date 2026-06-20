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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح المصري يقدم أولى تجاربه الإنتاجية بعرض «فتاة المترو»

مسرحية فتاة المترو
مسرحية فتاة المترو
أحمد إبراهيم

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تنفيذ رؤيته الداعمة للمواهب الشابة وتحويل مخرجات مسابقاته وورش العمل إلى مشاريع فنية متكاملة، من خلال تقديم العرض المسرحي «فتاة المترو»، في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 23 يونيو 2026، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون حضور العرض متاحا للجمهور مجانًا بأسبقية الحضور.

تفاصيل العرض المسرحي “فتاة المترو” 

ويعد «فتاة المترو» أول تجربة إنتاجية للمهرجان القومي للمسرح المصري، وتأتي بالتعاون بين وزارة الثقافة والمهرجان القومي للمسرح المصري وصندوق التنمية الثقافية، في خطوة تستهدف تحويل النصوص الفائزة بمسابقات المهرجان إلى عروض مسرحية متكاملة تُقدم للجمهور.

ويستند العرض إلى النص الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، للكاتب هاني قدري، فيما كتب الأشعار الشاعر عبدالله حسن، ووضع الألحان والموسيقى شريف حمدان.

ويشارك في بطولة العرض الفنان القدير عزت زين، إلى جانب مجموعة من متدربي وخريجي ورش المهرجان القومي للمسرح المصري، الذين يتولون أيضًا تنفيذ عدد من عناصر العرض، في تجربة عملية تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب لتطبيق ما اكتسبوه من خبرات تدريبية داخل مشروع مسرحي متكامل.

ويتولى المخرج محسن رزق الإشراف العام على المشروع، الذي يمثل أحد ثمار مسابقة التأليف المسرحي التي أطلقها المهرجان، في إطار سعيه إلى دعم الكُتاب الجدد، وخلق مسارات حقيقية تربط بين التدريب والإنتاج.

وتأتي هذه التجربة في ظل توجه المهرجان نحو توسيع دوره، بحيث لا يقتصر على تنظيم الفعاليات والمسابقات، بل يمتد إلى المشاركة في إنتاج أعمال مسرحية تمنح الفرصة للأجيال الجديدة من المبدعين للتعبير عن أنفسهم وتقديم تجاربهم أمام الجمهور.

المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض محمد رياض «فتاة المترو» مسرحية فتاة المترو

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