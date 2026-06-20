أحمد عبد الوهاب يعلق على انتقادات دوره فى ورد على فل وياسمين

نشر الفنان أحمد عبد الوهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلق فيه على الانتقادات التى طالته بسبب مسلسل الأخير “ورد على فل وياسمين”.

وقال أحمد عبد الوهاب : «بعد النهاية بيومين.. أتمنى نكون هدينا ناحية طارق الغلبان شوية».

كواليس تعاون أحمد عبد الوهاب مع صبا مبارك

وقد حل الفنان أحمد عبد الوهاب، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب، للحديث عن كواليس مسلسل " ورد على فل وياسمين".

وقال أحمد عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لما قرأت الورق عجبتني الشخصية وفكرة المسلسل وانا محطوط في موقف حلو أوي ".

وتابع أحمد عبد الوهاب :" كان معايا قماشة حلوة عشان اطلع احسن حاجة في شخصية مسلسل ورد على فل وياسمين ".

وأكمل أحمد عبد الوهاب :" صبا مبارك بالنسبة لي في حتة لوحدها وقلت لها لما شفتها إنتي الكراش بالنسبة لي وهيا قمر ماشاء الله".

ولفت احمد عبد الوهاب :" صبا مبارك كانت سبب كبير في ظهور الكيميا الرائعة بيننا في أحداث المسلسل ".

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، احمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركه اروما استوديوز .