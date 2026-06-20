رامي صبري يطرح تساؤلا للجمهور بشأن البومه الجديد

شارك الفنان رامي صبري صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي صبري لجمهوره ومتابعيه: “اتمنى يكون الألبوم عجبكم”.

وأطلق الفنان رامي صبري ألبومه الجديد "القمر" ليتصدر به صدارة التريند بعد الساعات الأولى لطرحه .

وتصدرت أغنيتا "أيامي" و "لو تعرف" قوائم الأكثر استماعاً على أنغامي، سبوتيفاي، يوتيوب ميوزيك وآبل ميوزيك فور نزول الألبوم .

ويقدم رامي صبري في "القمر" 13 تجربة غنائية متكاملة تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات المقسومة والفلكلور المصري، في رؤية موسيقية جريئة تثبت تطور مشروعه الفني.

وقام رامي صبري بوضع الحان 4 أغنيات من الألبوم هي فلته ،لسه باقي عليك ،بفرحك وانت تزعلني و موسم ال summer .

وتعاون في البوم "القمر "مع كيار صناع الأغنية منهم الشعراء محمد يحي وعليم وعمرو المصري وتامر حسين ومحمد عاطف وحازم اكس وفلبينو .. والملحنين عزيز الشافعي ،علي شعبان ،تيام علي ،محمد يحي ،مدين ،عمرو الخضري وأحمد حسين .. بالاضافة إلى الموزعين أسامة الهندي وجلال الحمداوي واحمد امين وفلسطيني وعمرو الخضري وعادل حقي وكولوبكس.