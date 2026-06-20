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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصر ثقافة الغردقة يستضيف افتتاح وختام مهرجان سينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
سعيد فراج

يستضيف  قصر ثقافة الغردقة  بعد إفتتاحه رسميا مؤخرا فاعليات الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب المقرر لها الفترة من ١٠ وحتي ١٥ سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة َوالدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر .

يقول المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ان القصر واحدا من أهم وأجمل الأصول الثقافية التي تمتلكها الهيئة في مصر لكونه مشروعاً متكاملاً يضم مختلف الأنشطة الفنية.

وأضاف ان القصر شهد عملية  تجديد وتطوير شاملة تضمنت   المبنى الإداري ومبنى الأنشطة والمسرح الكبير  وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة و محافظة البحر الأحمر لتطوير المراكز الثقافية ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بالمحافظة.

وذكر  أن القصر أغلق أبوابه منذ أكثر من ربع قرن وان عملية التطوير شملت تجهيز المسرح بسعة تصل إلى 850 مقعدًا، ليصبح أحد أكبر المسارح الثقافية في محافظات الصعيد وساحل البحر الأحمر.

معربا عن سعادته بإستضافة القصر لفعاليات وأنشطة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة. 

رئيس مهرجان الغردقة

من جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن إفتتاح القصر وتطويره يساهم في توصيل  رسالة المهرجان إلى الجمهور محافظة البحر الأحمر .

مضيفا ان فعاليات المهرجان التي سيستضيفها قصر الثقافة تشمل حفلي الإفتتاح والختام وعروض الأفلام  وعدد من ورش الصناعة في مجالات كتابة السيناريو والتصوير والإخراج والندوات الرئيسية للمكرمين وصناع الأفلام. 

لافتا إلي أن إقامة فعاليات المهرجان داخل القصر يتيح فرصة الاحتكاك المباشر بين النجوم وصناع الأفلام مع جمهور البحر الأحمر والمواهب في مجالات صناعة الأفلام. 

مشددا علي أن أنشطة وفعاليات المهرجان لن تتوقف بعد انتهاء الدورة الرابعة بل  ستستمر  على مدار العام  داخل القصر بتأسيس نادي سينما مهرجان الغردقة وتنظيم لقاءات وندوات وورشا  في أفرع صناعة السينما.  

مدير مهرجان الغردقة

بدوره أوضح  الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن  إفتتاح  قصر الثقافة يمثل خطوة مهمة للمهرجان. 

وقال: أن تطوير القصر وإفتتاحه يمثل مرحلة انتقالية للمهرجان انتظرناها  علي مدار ٣ دورات من عمر المهرجان   ليكون القصر البوابة الرئيسية للمهرجان وانشطته وتحقق الحلم مع انطلاق الدورة الرابعة. 

مضيفا: أن إفتتاح القصر ساهم في إضافة عدد من الفعاليات والأنشطة التي تشهدها الدورة الرابعة لأول مرة.

مشيرا إلي أن عروض أفلام مسابقات المهرجان المختلفة ستعرض لرواد القصر تعقبها لقاءات مباشرة مع  صناعها. 

الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب السيناريست محمد الباسوسي الكاتب الصحفي قدري الحجار

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